Aぇ! group末澤誠也、ピアスの穴を開けてもらった人物告白「うずうずしてた」高校時代語る
【モデルプレス＝2025/09/25】Aぇ! groupの末澤誠也と草間リチャード敬太が24日、グループでパーソナリティを務めるMBSラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜よる10時〜）に出演。末澤が、自身の高校時代を振り返る場面があった。
【写真】末澤誠也、“彼氏感”満載の運転姿
この日、末澤は高校生の頃から「髪染めたくて、うずうずしてた」と回顧。ところが、在学中は髪を染めることができなかったため、「卒業式の日に、終わってそのまま染めに行った」と語った。また、同日に「おかんに開けてもらったんよ、ピアス。片耳だけ」と母にピアスの穴を開けてもらったことも告白。協力的だった母に対して「おとんが結構反対派やったのよ…おとんが開いてへんから、そもそもあんま好きじゃなかった」と父は元々反対していたことから、「おとんには言わずに、おかんに開けてもらった」と明かした。
実際にピアスの穴を開けた後は、父から「開けたん？」と驚いた様子で言われたそうだが、「『開けたで。何があかんのん？別にええやろ』っていうテンション感で俺は言った」と父とのやり取りを振り返った。
一方で、ピアスの穴を開けた時期について「大学かもな、多分」と草間。両耳とも「自分で開けてんねん」と言い、自ら穴を開ける前には「おかんに聞くだけ聞いて。『開けていい？』って」と母に確認をしたと話した。末澤が「可愛い！確認取ったんや」と微笑ましそうに語りかけると、草間は「そういうの一歩間違えたら、めっちゃ怒るタイプやから…確認を怠るとかさ」と母の性格を分析した上での行動だったと口にし、末澤を笑わせていた。（modelpress編集部）
情報：MBSラジオ
【Not Sponsored 記事】
