唐田えりか、ロングヘアで雰囲気一変「髪型作品ごとに変わりすぎて」
【モデルプレス＝2025/09/25】女優の唐田えりかが24日、自身のInstagramを更新。現在のロングヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】唐田えりか、雰囲気一変の髪型変遷がすごすぎる
唐田は「髪型作品ごとに変わりすぎて、今どれって感じですが今はこのロングです」と現在の髪型について明かした。ストライプシャツを着用し、艶やかなロングヘアを美しく流した自然体の表情を見せている。
この投稿に、ファンからは「ロング似合いすぎる」「美しい」「髪型変わるたび印象変わる」「どのスタイルも素敵」「女優さんらしい変化が楽しい」「ナチュラルな魅力が最高」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
