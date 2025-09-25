唐田えりか（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/25】女優の唐田えりかが24日、自身のInstagramを更新。現在のロングヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。

◆唐田えりか、ロングヘア姿披露


唐田は「髪型作品ごとに変わりすぎて、今どれって感じですが今はこのロングです」と現在の髪型について明かした。ストライプシャツを着用し、艶やかなロングヘアを美しく流した自然体の表情を見せている。

この投稿に、ファンからは「ロング似合いすぎる」「美しい」「髪型変わるたび印象変わる」「どのスタイルも素敵」「女優さんらしい変化が楽しい」「ナチュラルな魅力が最高」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

