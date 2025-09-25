NCT・ドヨン、“見せパン”風コーデでイタリアに出国！愛嬌たっぷりなポーズでファン魅了【空港写真】
NCTのドヨンが空港でファンを魅了した。
9月25日、ドヨンはアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「Dolce＆Gabbana（ドルチェ＆ガッバーナ）」のファッションショーに出席するため、仁川（インチョン）国際空港からイタリアへ出国した。
この日ドヨンは、白シャツに黒のスウェットを合わせ、インナーのパンツが重なったようなデザインの“見せパン”風コーディネートを披露。ファンや報道陣に向けて多彩な愛嬌ポーズを見せ、視線を奪った。
なお、ドヨンは10月10日・11日の2日間、仁川（インチョン）インスパイアアリーナでコンサート「2025 DOYOUNG ENCORE CONCERT [Yours]」を開催する予定だ。
◇ドヨン プロフィール
1996年2月1日生まれ。本名キム・ドンヨン。2016年4月にNCT U、同年7月にNCT 127としてデビューした。グループではメインボーカルを務め、OST歌唱やミュージカル俳優としても活躍。2024年4月に1stソロアルバム『YOUTH』をリリースし、ソロデビューを果たした。実兄は俳優のコンミョン。