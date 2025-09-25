三上悠亜、バルーンスカートで美脚見せ「女神」「デニムコーデも好き」と反響
【モデルプレス＝2025/09/25】タレントの三上悠亜が24日、自身のInstagramを更新。デニムのセットアップ姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】三上悠亜、ほっそり美脚際立つミニスカ姿
三上は「明日発売のデニムセットアップ」とつづり、自身がプロデュースするブランドのアイテムを紹介。「バルーンデニムが可愛すぎるの」と、ミニ丈のバルーンスカートからスラリとした美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「女神」「スタイル抜群」「デニムコーデも好き」「美脚が際立ってる」「完璧なファッション」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆三上悠亜、美しい脚を披露したデニムコーデを公開
