乃木坂46矢久保美緒、色白美脚際立つミニワンピ姿に熱視線「スタイル良すぎ」「お人形さんみたい」
【モデルプレス＝2025/09/25】乃木坂46の矢久保美緒が24日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つ写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】乃木坂メンバー「天使？」と話題のミニワンピ姿
矢久保は「みんなと会える時間、本当に幸せ…」とファンとの時間への喜びを投稿。「いつもあたたかい言葉をありがとう」と感謝の気持ちを込めて、色白の美しい脚が際立つ淡いブルーのフリルミニワンピースに黒いブーツを合わせた上品なコーディネートを載せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「お人形さんみたい」「脚まっすぐで綺麗」「天使かな？」「可愛すぎる」「淡いブルーがお似合い」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆矢久保美緒、淡いブルーのミニワンピースで美脚披露
