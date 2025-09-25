¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥«¥Ã¥³¤·¤Æ¤ë¤Î?¡×à¥Ô¥ó¥¯É³¥¥ã¥ßá¤ÇËüÇî¡¢¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÇöÃå¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ë¡×¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
»äÉþ¤ÇÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½¦¤¦
¡¡¸µAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÅçºêÍÚ¹á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à¥Ô¥ó¥¯É³¥¥ã¥ßá»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î»×¤¤½Ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬¤ì¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤äÂçºå¥°¥ë¥á¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÇö¼ê¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¤¿È´·²¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥«¥Ã¥³¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö°ìÈÌ¤ËÊ¶¤ì¤Æ¡ª ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤ó¤À¤Ê¡Á¡×¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ë¡×¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£