¡Ö¤â¤Î¤Þ¤Í¤Î³¹¤À¤«¤é¡×ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤¬¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ¤È³¹¥Ö¥é¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡¡9·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤Î¤Ê¤ó¤·¤è¤¦¤È¡©¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡¢TNC¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ¤¬ÅÐ¾ì¡£²ÚÂç¤È¸Î¶¿¤ÎËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¤ÎÃÏ¸µÌ±¤ª´«¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È8Áª¤ò½ä¤ë¡£º£²ó¤Ï¸åÊÔ¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥êÈ¯¾Í¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿À¼Ò¤Ø¡£È¾¿®È¾µ¿¤Ê¤¬¤é¤â¸þ¤«¤Ã¤¿3¿Í¤ÏµÜ»Ê¤«¤é¶Ã¤¤ÎÎò»Ë¤òÊ¹¤¯¡£¤·¤«¤â¤½¤³¤Ï¾®ÁÒÆî¶è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢¤¢¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ë¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ïº£¤äÊ¡²¬»Ô¤Ë¤â¤¢¤ëÂç¿Íµ¤ÏÂ²Û»ÒÅ¹¤Ø¡£¤½¤³¤Ç¤Ï²Ú´Ý¤¬¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë´Ø¤·¤ÆËÜ²»¤òßÚÎö¡£ÂçµÈ¤È°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍÎ²Û»ÒÀìÌçÅ¹¤Ø¡£¤½¤³¤ÎÅ¹¼ç¤Ï¼Â¤Ï¡Ä¡¡¶Ã¤¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©
¡¡ºÇ¸å¤Ï¿Íµ¤¥°¥ë¥á¥µ¥¤¥È¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÌ¾Å¹¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤ªÅ¹¤Ø¡£ÉáÃÊ¤Ï¿©¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤²Ú´Ý¤âÂçÀä»¿¤·¤¿¥°¥ë¥á¤È¤Ï¡©
¡¡ÇîÂ¿²Ú´Ý¤¬¡Ö¤â¤Î¤Þ¤Í¤Î³¹¤À¤«¤é¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤·¤è¤¦¤È¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡¡ÊüÁ÷¤Ï¸á¸å7»þ¤«¤é¡£¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¤Ï¡¢TVer¤äFOD¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£