º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Âè26½µ¡Ö°¦¤ÈÍ¦µ¤¤À¤±¤¬Í§Ã£¤µ¡×¤ÎÂè129²ó¤¬9·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·òºß¤À¤Ã¤¿¹õ°æÀèÀ¸¡£¤½¤Î¼ê¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡ö°Ê²¼9·î25ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
2Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç´°À®¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡Ë¤È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤ä¤Ê¤¤¤¿¤«¤·¤ÎÌ¾¤ÏÆüËÜÃæ¤Ë¹¤Þ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
Íö»Ò¤ÏÀïÁè¤Î¤¿¤á¤Ë³¤³°¤ÎÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤Ë¼èºà¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£¥¥å¡¼¥ê¥ª¤Ë´ó¤Ã¤¿Íö»Ò¤Ë¡¢È¬ÌÚ¤Ï¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¾¯¤·Áá¤¤¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÉõÅû¤òÅÏ¤¹¡£ÉõÅû¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥«¡¼¥É¤È»ØÎØ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿Íö»Ò¡£
Íö»Ò¤¬»öÌ³½ê¤ò½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢È¬ÌÚ¤Ï¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£Íö»Ò¤Ï¿¶¤ê¸þ¤¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¿ó¤Ï¿Íµ¤Ì¡²è²È¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ö¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¤Î¤Ö¤¬½Ð¤«¤±¤¿Àè¤Ï¡Ä¡£
¡ã»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¡ä
¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÊüÁ÷¤ÇÆüËÜÃæ¤Ë¿ó¤ÎÌ¾¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¸å¡¢¹âÃÎ¤Î¸·³Ê¤Ê½÷³Ø±¡¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ö¡£
¤½¤³¤Ç¤«¤Ä¤Æ¤Î¤Ö¤¬³Ø¤ó¤À¹õ°æÀèÀ¸¡¢¤½¤·¤ÆÆ±ÁëÀ¸¤Î¤¦¤µ»Ò¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼êÅÏ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤Î¤Ö¡£
µÇ°»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤ÎÃÌ¾Ð¤Ç¡¢¤¦¤µ»Ò¤¬¹»Ä¹ÀèÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¦¤µ»Ò¤¬¤Î¤Ö¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÆÍÁ³¡ÖÄ«ÅÄ¤Î¤Ö¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¹õ°æÀèÀ¸¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¤Î¤Ö¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢»ÑÀª¤òÀµ¤¹¤È¹õ°æÀèÀ¸¤Ï¡Ö¤ªÂð¤ÎÀèÀ¸¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤µ¤¤¡£µ²²î¤Î¿Í¡¹¤òµß¤¦Ê¿ÏÂ¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¿¤ì¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¤Î¤Ö¤ØÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼
¤ª¤è¤½È¾À¤µª¤Ö¤ê¤ËºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¹õ°æÀèÀ¸¤È¤Î¤Ö¤ÎÆ±ÁëÀ¸¡¦¤¦¤µ»Ò¡£Àï»þÃæ¤Î¶µ°é¤Ë¿¼¤¯¸å²ù¤·¤Æ¶µ¿¦¤ò¼¤·¤¿¤Î¤Ö¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Æó¿Í¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¶µ°é¤Î¾ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ÆSNS¤Ê¤É¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¹õ°æÀèÀ¸¡¢³ëÆ£¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î²Ì¤Æ¤Ç¤â¥¥ã¥é¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¹õ°æÀèÀ¸¤ÎÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¡ØÄ«ÅÄ¤Î¤Ö¡ª¡Ù¤¬Ê¹¤±¤Æ´ò¤·¤¤¡£Æó¿Í¤È¤â¸µµ¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö2¿Í¤ÏÀµµÁ¤ÎÅ¾´¹¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÉÁ¤¤¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆó¿Í¤âÀïÁè¤ÎÈï³²¼Ô¡×¡ÖÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÀµµÁ¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¤¢¤È¤â¡¢¹õ°æÀèÀ¸¤Ø¤ÎÂº·É¤Ï¤¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¦¤È¡¢¤¦¤ó¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤Ë¤¤¤¤¡Ä¡×¡Ö¹õ°æÀèÀ¸¤ä¤¦¤µ¤³¤Ë¤âÅöÁ³·ãÆ°¤È¶ìÇº¤ÎÀï¸åÊÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¤Î¤Ö¤È°ã¤Ã¤Æ¶µÃÅ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤ë¤Î¤Í¡Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥»¥ê¥Õ¥Õ¥©¥í¡¼¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¹õ°æÀèÀ¸¤ÎÀï¸å¤Ç¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼
Ä«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¼Ô¡ã¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¡¢¾®¾¾Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¡ãÄ«ÅÄ¤Î¤Ö¡ä¤òº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡¢¡ãÌø°æ¿ó¡ä¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Î¤Ö¤ÎÊì¡¦±©Â¿»Ò¤ò¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤µ¤ó¡¢¤Î¤Ö¤ÎËå¡¦Íö»Ò¤ò²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¡¢¥á¥¤¥³¤ò¸¶ºÚÇµ²Ú¤µ¤ó¡¢¿ó¤ÎÊì¡¦ÅÐÈþ»Ò¤ò¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¡¢Ææ¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¡¦²°Â¼ÁðµÈÌò¤ò°¤Éô¥µ¥À¥ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
ÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¸ì¤ê¤ò¡¢µÓËÜ¤ÏÃæ±à¥ß¥Û¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¡Ø»òÊª¡Ù¤ÏRADWIMPS¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£