今現在、医療の世界では、画像診断や創薬などで当たり前のようにAI技術が導入されています。その一方「今後この流れは加速し、診療や介護はもちろん看取りの場面まで、AIは欠かせない存在となる」と話すのが、東京科学大学特任教授の奥真也さんです。その先で医師の役割はどう変わり、日本の医療問題は解決に導かれるのでしょうか。今回その著書『AIに看取られる日 2035年の「医療と介護」』から一部を紹介いたします。

介護から看取りへ――10年後のＡＩとＤＸ

「看取り」という言葉を聞くと、終末期の患者さんを家族や医療者が手厚くケアし、最期まで寄り添う姿を思い浮かべるでしょう。しかし、この介護や看取りの領域こそ、人手不足と高齢化の波に最もさらされている現場であり、ＡＩやＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の導入が急速に進んでいます。

現在、すでにさまざまなＡＩやＤＸの部品が介護の現場に導入され始めています。

たとえば介護ロボットは重労働である身体介助の負担を軽減し、見守りセンサーは高齢者の転倒や異変をリアルタイムで検知して事故を未然に防ぎます。ＡＩは蓄積されたデータから高齢者の行動パターンを分析し、認知症の兆候を早期に発見したり、転倒のリスクを予測したりすることも可能というわけです。

遠隔医療やオンライン診療もまた、過疎地や離島における医療格差を解消する手段として、（医療がもともと目指していた）非接触型診療として普及が進んでいます。

これらは単に効率化を図るという意味だけでなく、介護者の負担を減らし、より多くの人々が適切なケアを受けられる環境を整備するための重要な手段と考えられています。

２０３５年には恐らく…

さらに進んだ例としては、ＡＩを活用した高齢者のＱＯＬ（生活の質）の維持や向上に対する支援があります。

個人の趣味や興味、過去の行動履歴を学習したＡＩが、適切なレクリエーション活動を提案したり、会話の相手になったりすることで、高齢者の孤独感を和らげ、精神的な健康をサポートする試みも始まっています。

実務的な領域でも、介護記録の自動化や、多職種間の情報共有を効率化するＤＸツールは、個別ケアプランの作成をよりパーソナライズし、介護現場全体の質を高めています。

では、たとえば10年後の２０３５年、この流れはどこまで進むのでしょうか。私たちの想像を超えるレベルで、ＡＩが介護や看取りの現場に深く浸透している可能性は高いと思うのです。

特に「看取り」でＡＩが多岐にわたる役割を果たす可能性が

２０３５年には、ＡＩは日常的な介護業務の大部分を人間よりも正確かつ効率的に担うようになると思われます。

食事の準備、服薬管理、排泄の手伝い、そして夜間の見守り。現在、多くの人手を要しているタスクが、自律型ロボットやＡＩシステムによって行われます。

ＡＩは狭義のバイタルデータ（体温、脈拍、血圧など）だけでなく、顔の表情や声のトーン、身体の微細な動きから、利用者の感情や精神状態を読み取り、適切なタイミングで声かけをしたり、サポートを提供したりできるようになるのです。

特に「看取り」の局面では、ＡＩが多岐にわたる役割を果たす可能性があります。

ＡＩは、患者さんの過去の医療記録、生活習慣、心理状態、そして家族との関係性などの膨大なデータを解析し、残された時間をより豊かに過ごすための最善のサポートを提案するでしょう。

AIが患者さん中心のケアをさらに深化し、改善する

たとえば、ＡＩアバターが患者さんの傾聴相手となり、心理的サポートを提供したり、望む死生観や価値観を理解したりし、さらにはリビングウィル（事前指示書）の作成支援を行うことも考えられます。

そうなると当然ながら、倫理的な課題が大きく浮上します。

ＡＩが看取りに介入するとは、どのような意味を持つのか。人間の感情の機微をＡＩはどこまで理解し、寄り添うことができるのか、それはキビしいのか。ＡＩが収集したデータに基づいて死期を予測したとき、その情報は患者さんや家族にどのように伝えられるべきなのか。

こうした根源的な問いは、私たちの社会が直面する新たな倫理的ジレンマに成長していきます。

しかし、悪いことばかりではないと思うのです。ＡＩは介護者である人間の負担を劇的に軽減し、人間がより「人間らしい」ケアに集中できる時間と精神的余裕をもたらす大きな可能性を提供します。

ＡＩが人に代わってルーティンワークの大部分を担うことで、人間の介護者は利用者の心の声に耳を傾け、個人的な対話を通じて深い関係性を築くことに、これまでより多くの時間を費やせることはとてもよいことだと思われます。

ＤＸは情報共有のあり方をシームレスに変え、医師、看護師、介護士、理学療法士……そして傍らにいる家族との関係を含めた多職種連携を効率化し、患者さん中心のケアをさらに深化し、改善することでしょう。

