茶道家の竹田理絵さんは、これまで国内外の方々に茶道の魅力を伝えてきた経験から「お茶には、人の心をそっと整える力がある」と語ります。日常生活で生まれるイライラや疲れ、不安などをやわらげるヒントが見つかるかもしれません。そこで、竹田さんの著書『一日5分で自分をリセットする ひとり茶道』から一部を抜粋し、心を癒やすための茶道の精神についてご紹介します。

【書影】古くから日本文化に根づいている「お茶」が、現代人の心と身体を整え、穏やかな時間をもたらす。竹田理絵『一日5分で自分をリセットする ひとり茶道』

* * * * * * *

一日５分のお茶時間があなたを変える

「なにか始めたい」「変わりたい」、そう思ったとき、まずは一碗のお茶を丁寧に味わってみることから始めてみませんか？ 肩の力を抜いて、深呼吸しながら、湯気に心をゆだねる数分間は、自分と静かに向き合う時間。小さな一服が、人生の新しい一歩になることもあります。

茶道というと、着物を着て、畳の上に正座して、細かな作法を覚えなければならないというイメージがあり、格式高い伝統文化のように感じる人もいるかもしれません。

けれども茶道はもっとシンプルで、とても自由なもの。

新しい習慣を始めようとしても、続かなかったり、三日坊主になったりしがちです。それは、最初から完璧を求めすぎるから。でも、一碗のお茶を楽しむことから始めてみようと考えると、不思議とハードルが下がります。

茶道は完璧を目指すものではない

茶道を始めるのに、特別な準備や知識は必要ありません。茶碗がなくても、お気に入りのマグカップがあれば大丈夫。

まずは、抹茶と茶筅を手に入れてみましょう。どちらもデパートやネットなどで購入できます。和菓子は、なければチョコレートやビスケットでもかまいません。

茶道は、完璧を目指すものではありません。できることを、できる範囲で、心を込めてやる。それがなにより大切にされる世界です。

一服のお茶を丁寧に点ててみる。お菓子をゆっくり味わってみる。お湯の音に耳を澄ませ、お茶碗の温かさを感じてみる。それだけで、もう立派な茶道の入り口に立っているのです。

千利休の教えにもあります。「まずは自分にできることから始めなさい」と。道具が揃っていなくてもいい、覚えていない作法があってもいい、今あるものを大切にし、心を込めて向き合えば、それが茶の湯です。

茶の湯の本質

そもそも利休の時代には、道具が完璧に揃っていたわけではありません。あるものを生かし、場を整え、心を尽くすことこそが、茶の湯の本質として受け継がれてきました。

利休が大切にしたのは、完璧さではなく、真心と工夫でした。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

たとえば、特別な茶碗がなければ、素朴な焼き物を手にとり、豪華な花入れがなければ、竹を切って自ら作る。そうした今あるものを生かす知恵と、心を込めて使う姿勢が、茶の湯の核となって育まれてきたのです。

茶の湯の本質とは「すでに持っているもののなかに豊かさを見出す」ことです。だからこそ、利休の教えは、現代の私たちに響きます。

私たちは、つい足りないものにばかり目が向きがちですが、いまここにある道具、器、空間、時間、そして自分自身に目を向けてみる。その一つひとつを丁寧に扱い、心を込めることで、たった一碗のお茶のなかに、深い静けさと満ち足りた時間が生まれます。

完璧でなくていい。むしろ、不完全だからこそ、心を尽くす余地があるのです。だから、うまくできなくても、見よう見まねでいいのです。お茶碗にお湯とお抹茶を入れて、そっと混ぜる。ただその時間に心を込めるだけで、日常のなかに静かな時間が生まれます。

一碗のお茶を点てる時間は、忙しい生活に少しだけゆとりを作り出します。そのゆとりは、心を整えるだけでなく、自分を大切にする感覚を思い出させてくれるのです。

茶道は日常に豊かさをもたらしてくれる

たとえば、仕事で疲れた夜、家事の合間、週末の静かな朝。そのような日常のどこかに、ほんの５分間だけでもお茶時間をつくってみてください。

20代の女性の生徒さんは、初心者で茶道教室にいらっしゃいました。お道具も何も持っていませんでしたが、お抹茶でほっとすることに気づき、週末、おうちでお抹茶を点てるようになったそうです。

はじめは家にあるカフェオレボウルに、スーパーで買ってきたお抹茶を、スプーンでひとさじ。お湯を注いで、茶筅でくるくるとかき混ぜただけでしたが、抹茶の鮮やかな緑色が目の前で広がり、ふわっと鼻先をくすぐる香ばしさが漂うと、それだけで心がほぐれるのを感じたそうです。

茶道は、日常に豊かさをもたらしてくれる文化です。完璧さよりも、誠実さを。形式よりも、想いを。それが、千利休が示してくれた「茶道は、だれにでもひらかれている」という大切なメッセージであり、私たちが今、この時代に受け取るべき、茶の湯のやさしさなのです。

忙しい日々のなかで、誰かのためにばかり時間を使って、自分のための時間を忘れてしまいがちです。けれども、一碗のお茶を点てて味わうひとときは、自分自身と静かに向き合うためのかけがえのない時間です。

はじめの一歩は、身近にあるお道具で、自由なやり方で、まずは一服のお茶を、自分のために点ててみてください。それだけで、茶道の世界はあなたにそっと扉を開いてくれます。

※本稿は、『一日5分で自分をリセットする ひとり茶道』（青春出版社）の一部を再編集したものです。