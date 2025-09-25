元『装苑』編集長・徳田民子さんが、安曇野に移住して16年。「第2の人生」を自分らしく楽しむために、たくさんの物を手放し人生をリセットしていきました。たどりついたのは《シンプルって、心地いい》ということ。四季のはっきりした安曇野での暮らしやおしゃれの工夫、毎日をごきげんに過ごす秘訣などを語った、徳田さん初のエッセイ『80歳、私らしいシンプルライフ』より、一部を抜粋して紹介します。

【写真】手作りのミニほうき。刈り取った庭先のススキが材料

* * * * * * *

ものをひとつひとつ整理したことで、自分が一番好きなものが見えてきました

移住は、新しく始まるこれからの暮らしに必要なものを見直すいい機会になりました。

東京にいるときは、ついあれもこれもと買い物をしていましたが、暮らしていたマンションは収納スペースが十分にあって、ものをため込んでしまいがちでした。

そんな便利な都会からはるか離れた安曇野への移住。ものの整理に思い切れる絶好のチャンスになりました。

移住を決めてから実際に引っ越すまで2年ほど時間があったので、ものをひとつひとつ吟味しながら整理することができました。

大きな家具から食器類、仕事柄増えてしまった衣類など、ありとあらゆるものです。

まずは「使うものだけを残す」ことを大前提に、ふるいにかけていきました。でも、「捨てる」ことって少し抵抗感がありますよね。

もったいないとか、愛着のあるものだったりとか。なので、リサイクルショップに持ち込んだり、 友人にあげたり。ほとんど捨てずに整理をしました。

整理した後、最終的に残ったもの

そうして手元に残ったものを眺めてみると、これからの暮らしに必要なもの、そして自分が好きなものは何かが、はっきりと見えてきました。

例えば、食器。和洋中どんな料理にも便利に使い回せるものを基準に選別したのですが、残ったのはシンプルでベーシックなものばかり。使いやすくてどこか味のある器が残りました。

フィンランドのテーブルウェアブランド「イッタラ」のティーマシリーズのグリーンのボウルもそのひとつ。直径21センチのほどよい大きさで、カレーライス、メイン料理、サラダ、チャーハンと、どんな料理も盛り付けやすい絶妙な器です。

同じくザ・コンランショップで見つけた、ブルーのハンドペイントの縁どりがポイントのイタリアの白い鉢も使い勝手がよく、洋食器ながら不思議と和の佇まいもあるもので、料理を選びません。少量盛り付けても料理が貧相に見えないので気に入っています。

こうして好きなものがわかると、食卓をセットするのもより楽しくなります。

私はソーイングや編み物など、手作りが大好き。シンプルな器を手作りのランチョンマットやコースターなどと組み合わせて盛り上げます。

必要なものを見直すことで、 自分の本当に好きなもの、好きなスタイルがはっきり見えてきます。

結果、最終的に残ったものは、私の場合、シンプルでベーシックなものたちばかりです。移住して16年たちますが、今も現役で毎日活躍しています。

足りないものをどうするか。好きなものをどう使うか。

あれこれアイデアを考えるから面白い移住前に、田舎暮らしに合わないもの、不要なものは整理し、同時に田舎暮らしに合ったものを揃える準備をしていきました。

マッチ箱のように装飾のないシンプルな家です。家具については、あまり最初からここに置こうと、用途や配置場所を決めずに、ゆるく夫婦で相談しながら好きなものを揃えていきました。

自然素材や手触りのいいもの、自分たち好みの味のあるビンテージのもの。本当に感覚的にですが、16年たった今でも、どれも変わらずスタメンとして活躍し続けています。

例えば、ミシン仕事をするコーナー脇のブルーの木のオープン棚や、オーディオセットを置いているテーブル棚、電話を置いている小さな机と黒板など。

移住前の週末になると、ビンテージショップを夫と巡って、意見が一致するものを探し、揃えていきました。

引っ越し後に家具をどこに置いてどう活用しようとか、あれこれ考えはしましたが、全部、自分たちが「いいな」と思ったものだから、迷うことなく楽しみながら配置していきました。

このテーブル棚にオーディオセットを置いてみたらかわいいね、という風に。ダイニングテーブルを囲む木の椅子も、あえて不揃いなビンテージの椅子だったりします。

身近にあるものを活用して楽しく暮らす

そう、用途に応じてものを揃えると、ものがどうしても増えてしまいませんか。私たちの場合、まず好きなものであることを優先し、どうそれを活用するかは後付け。

そうしたことが、実はけっこう多いんですよね。また、使ってみると、ほかの用途を思いついたり、別のアイデアも浮かんできたりします。

例えば、台車の上にパソコンやコピー機を置いています。「好き」から入ると、ものの用途に余白というか、いろんな可能性が生まれます。

また、移住したばかりの頃は、都会のショップでないと手に入れられないものがまだまだたくさんありました。

安曇野ですと、近くても車で30分ほどかかる松本市などに行かないと買えない不便さがありました。

ここ数年のうちに安曇野にも大きなショッピングモールや無印良品の大型ショップなどができて、昔ほど不便ではありません。

ただ、移住当初の、身近にあるものをいかに活用して楽しく暮らすか、というアイデアや知恵を絞ることは、振り返れば大事なことだったかもしれません。

移住してまもなく、夫が庭先のススキを冬に刈り取り、タコ糸でくくったミニほうきを手作りしました。

ご近所にもお渡ししたら好評で、今でも毎年のように手作りしています。このほうきは、我が家ではちょうど土間の隅の掃き掃除にぴったりなんです。

身近な素材で必要なものを手作りすることはとても面白い。

ものを増やさずに今あるもので工夫して暮らしの不便さを解消すれば、毎日がより楽しく充実したものになります。

※本稿は『80歳、私らしいシンプルライフ』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。