Venchiの新作チョコ♡秋限定「チョコビア ジャンドゥーヤ」登場

イタリア発の老舗チョコジェラテリアVenchiから、この秋「チョコビア ジャンドゥーヤ」が新レシピで登場します。9月25日にはジェラートを、10月2日にはチョコレートを順次発売。キャビアのような細かな粒をまとったユニークなシリーズは、豊かな食感と華やかな存在感が魅力。ヘリテージレシピに立ち返ったミルクジャンドゥーヤで、よりオーセンティックな味わいへ進化しました♡

新レシピで原点回帰するジャンドゥーヤ



今回リローンチされる「チョコビア ジャンドゥーヤ」は、ホールのヘーゼルナッツを閉じ込めたジャンドゥーヤクリームをダークチョコレートで包み、表面にダークチョコビアをトッピング。

新レシピではVenchiの伝統的なミルクジャンドゥーヤを採用し、ピエモンテらしい深い味わいを再現。包み紙もピンクゴールドからディープグリーンへと刷新され、大人っぽい装いに。

北海道発！キャラメル香るBLUE POND、大丸札幌店に誕生

ジェラートでも楽しめる期間限定フレーバー



9月25日からはジェラート版「チョコビア ジャンドゥーヤ」も登場。ミルクジャンドゥーヤのジェラートに、ピエモンテ産ヘーゼルナッツグレインとチョコビアを贅沢にトッピング。

おすすめのペアリングは「マンゴー」や「アズテコ」で、フルーティーさがチョコの濃厚さを引き立てます。素材純度の高さを感じられる贅沢な味わいは、この秋だけの特別体験です。

量り売りで楽しむカラフルなチョコビア



Venchiのチョコビアシリーズは7種類の個性豊かなレシピが揃い、My Venchi Mixの量り売りでも人気。今回の「チョコビア ジャンドゥーヤ」も1gあたり21.6円で購入可能です。

色鮮やかな包み紙が並ぶ光景はまるで宝石箱のよう♡自分の好みで詰め合わせれば、特別なギフトや自分へのご褒美にもぴったりです。

Venchiの秋チョコで自分らしいひと粒を♡



Venchiが誇る「チョコビア ジャンドゥーヤ」は、ジェラートとチョコレートの両方で楽しめる贅沢な新作。価格は量り売りで1gあたり21.6円と、自分の好みに合わせて選べるのも嬉しいポイント。

伝統的なミルクジャンドゥーヤに原点回帰し、深い味わいと華やかな装いで生まれ変わった特別な一粒。

あなたの個性を表現するVenchiのチョコで、秋の日常をさらに豊かに彩ってみてください♪