舞台、映画、ドラマにと幅広く活躍中のミュージカル俳優・市村正親さん。私生活では2人の息子の父親でもある市村さんが、日々感じていることや思い出を綴る、『婦人公論』の連載「市村正親のライフ・イズ・ビューティフル！」。第11回は「《結晶》を見つけるために」です。（構成：大内弓子 撮影：小林ばく）

【写真】ハリポタのダンブルドア先生の衣装は…

* * * * * * *

表面だけを演じても……

8月は、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』に3つの役で出演しています。稽古前には、息子たちに「何回観てるの？」とツッコまれながら（笑）、映画を見直して役の勉強をしました。

まず、死んだ息子を取り戻そうとしているエイモス・ディゴリー。映画の英語のセリフを聞くと、息子が殺されたとき、「スペアを殺せ」と言われているんです。息子を「代用品（スペア）」呼ばわりされた父親の悲しさはいかばかりか……。

それから魔法学校の校長、アルバス・ダンブルドア。ハリーを息子のように思いながら、自分が愛したものにはいつか必ず害が及んでしまうとわかっている。

セブルス・スネイプ先生だって、服に25個のボタンがついていて、それを一つずつ留めることで自分の本心を外に出さないようにしていたというんだから、それぞれ壮大なドラマを抱えていて。出番は少ないけれども、簡単に演じられるものではないんです。

いや、結局どんな役でも、演じるのは大変なことだと改めて思います。たとえ通行人の役でも。というのも、今回は幕開けのプロローグで、僕もまさしく通行人を演じるんです。それも3役。

最初はポーター役でトランクを運び、すぐに「あれ、ハリー・ポッターじゃない？」と騒ぐ魔法使いたちの一人になり、その後は魔法学校のクラスのひとつ「ハッフルパフ」の教師役で出てくる。そこは、背負っている人生を出す前に引っ込まなきゃいけないんだけど。（笑）

それでもやっぱり、役の心根を見つけられずに表面だけを演じても、何も伝わらない。地球のマグマが一つの結晶になるのに何億年とかかるのと同じで、役の心根という結晶は、役者がああでもないこうでもないと潜ったり這い上がったり擦り傷を作ったりしながらズタボロになることで、ようやく見つかるものなんだよね。

ダンブルドアが「この感情の渦巻く乱雑な世界には、完璧な答えはない。魔法を使っても届かない」と言っているように、完璧な結晶は見つからないのかもしれない。

でも、短い場面でそんな重い言葉を、説得力を持って言えるようになるには、ボロボロになるまで努力するしかないよね。

蜷川さんの言葉

話題の映画『国宝』を観たけれども、歌舞伎俳優を演じた吉沢亮くんたちがあそこまで踊れるようになったのも、やっぱりボロボロになるまで稽古したからだと思います。それだけ苦労したんだから、いい評価をもらって当然だし、役が結晶になっていたよね。

山西惇（あつし）くんと佐藤誓（ちかう）ちゃんが新しく作ったユニット「らんぶる」の二人芝居も素晴らしかった。それぞれ30役ずつくらい演じて、それこそボロボロになっていた。（笑）

僕も『クリスマス・キャロル』では54役演じているけど、大変なものほど面白いんだよ。ゴルフでもそうでしょ。2オンするより第1打がちょろって。

そこから、草むら、バンカーに入り、バンカーがなかなか出ずやっと出して、刻んで刻んでグリーンに乗せたと思ったら、何度もオーバーして入らないというときがあるんですよ。何度打ってもうまくいかないときの苦しさたるや（笑）。

でも、簡単にグリーンに乗るよりもドラマがあって楽しいし、記憶に残るんですよ。

大変な思いをしても、なかなか役が掴めず、役作りに迷うことはあります。そんなときに僕が求めるのが、演出家・蜷川幸雄さんの存在なの。

『ハリー・ポッター』の稽古中にも、蜷川さんのドキュメンタリー映像を観ました。たとえば、初日の2日前にやっと井上ひさしさんの脚本が出来上がったという舞台『ムサシ』のエピソード。作家も絞って絞って結晶を出しているわけで、だから面白いものになるんだと改めて思いました。



＜今月のひとこと＞

また、ある稽古場では「役者はある程度、孤立感があったほうがいい」と言っていて。まさしく今、『ハリー・ポッター』の冒頭で若いアンサンブルの子たちに交ざって通行人を演じている最年長の僕は、ちょっと孤独を感じていたんですよ。

でも、蜷川さんのその言葉を聞いて、孤独の中でやるからこそ生まれる何かがあるんだと思えた。蜷川さんの言葉は自己診断に役立つ。役者として忘れていた大切なことを、ぶわぁっと呼び起こしてくれるんです。

稽古の日々で大事にしたいのが、日常だね。家に帰ったらお風呂に入って、息子たちとご飯食べて、一緒に映画やユーチューブを観る。

息子たちも税金のこととか社会の仕組みに興味を持ち始めて、それに関連した映像を観ながらいろんな話をするから、僕も一生懸命勉強しているんだけど。その大変さもやっぱり楽しいんだよね。