創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。投資を始める人が増えている昨今、お金の運用術について教えてもらいました。今回は、資産運用を始めたきっかけをご紹介します。

【回答者数】187人 【平均年齢】59.9歳

【回答者の内訳】80代…10人／70代…28人／60代…70人／50代…44人／40代…21人／30代…10人／20代…4人

（資産運用をしている人に聞きました）

Q.資産運用を始めた理由やきっかけは？

●年金が満額出なかったため



（67歳・年金受給者）

●独身時代に貯めていたお金を普通に銀行に預けていても、たいした金利が付きません。このまま物価高が続いていくと、お金の価値が目減りしていくばかりだと感じ、自分のお金に働いてもらおうと思いました



（38歳・会社員）

●離婚したので先のことを考えて



（56歳・パート）

●銀行に預金するより、その銀行の株を買ったほうが利益率は高いことに気づいてしまった



（40歳・会社員）

●年金が少ないのはわかっていたので貯蓄はしていましたが、貨幣価値はこの先下がる一方。「金」は激しく下がることはないと聞き、金投資を始めました



（68歳・自営業）

●私が20代の頃は女性が働くことに対して風当たりが強く、今でいうハラスメントがオンパレードの時代でした。当時たまたま読んだ投資家の本で「株式投資は老若男女分け隔てなくフェアに勝負できて、結果がよくても悪くても自分の責任です」という文を読み、感動。それが株式投資を始めたきっかけです



（54歳・会社員）



●父親の相続で株を受け取ってから、興味を持ちました



（78歳・年金受給者）

●10年前に、会社で勧められて、企業型年金に加入しました



（43歳・会社員）

●死にたくなるほどショックなことがあり、「どうせ死ぬなら子どもたちに資産を残したい」と思い、勢いで死亡保障付きの外国株式変額保険に加入した



（44歳・会社員）

●株主優待制度を使いたかったから



（48歳・専業主婦）

●老後資金や子どもたちへの資金援助のために資産運用をしたいと思っていたところ、NISAの税制優遇制度を知り、始めました



（60歳・専業主婦）



（何もしていない人に聞きました）

Q.資産運用をしない理由は？

●何がいいのかわからない。考えるのも面倒



（55歳・会社員）

●知識がないなかで手を出すのが怖い



（61歳・パート）

●親もしていないようだったし、興味を持たずにきてしまった。高額な貯金とも無縁です



（61歳・会社員）

●年金生活に入ってしまったので



（66歳・自営業）

●資産運用をする元手がないから



（60歳・フリーランス）

