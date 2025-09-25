「メロすぎてしんどい⋯」弁護士芸人、メイクで変身した姿に絶賛の嵐！ 「お前誰だ」「これは流石にギルティー」
雑誌『anan』（マガジンハウス）の公式X（旧Twitter）アカウントは9月24日、投稿を更新。人気芸人がメイクで変身した姿を披露し、反響を呼びました。
【写真】こたけ正義感のメロ過ぎる変身ビジュ
コメントでは「メロすぎてしんどい⋯」「お前誰だ」「これは流石にギルティー」「知的で面白いのにこのビジュアルはしんどい」「まて、不正義感かなりメロくないか？？？？？？？」「セクシーこたけとってもギルティー...」「イケメンすぎる」「いや、ちょ、たまらん」など称賛の声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】こたけ正義感のメロ過ぎる変身ビジュ
「不正義感かなりメロくないか？？？？？？？」同アカウントは「こたけ正義感が『不正義感メイク』で大変身!?」「話題のあの人がメイクによる変身ぶりを競う『美ジュ-1グランプリ』に、弁護士芸人のこたけ正義感さんがエントリー！」などとつづり、1本の動画を投稿。撮影の様子や、メイク前のこたけ正義感さんのショットです。こたけ正義感さんは黒いシャツとリムレス眼鏡を着用しており、少し開いた胸元からシルバーのネックレスがのぞいています。髪形は無造作ヘアでセクシーな印象です。普段のきっちりとした髪形やスーツの着こなしとギャップがありますね。
「美ジュ-1で優勝狙えちゃうのでは!?」投稿にはこたけ正義感さんから「不正義感（サングラスをかけた顔文字）」と引用リポストでコメントがついており、その引用投稿にもファンから「不正義感さんのお陰で寿命が延びました」「韓流スターのようです！」「こんな妻子持ちは有罪です」「美ジュ-1で優勝狙えちゃうのでは!?」など反響が寄せられました。『美ジュ-1グランプリ』にはほかにも多くのお笑い芸人がエントリーしているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:熱帯夜)