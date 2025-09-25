¡ÖÁá¤¯Á´²÷¤·¤í¡ª¡×¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢À¼ÂÓ¥Ý¥ê¡¼¥×ÀÚ½ü¼ê½ÑÀ®¸ù¤òÊó¹ð¡£¡ÖÀ¼Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤é¤ª¤â¤í¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï9·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£À¼ÂÓ¥Ý¥ê¡¼¥×ÀÚ½ü¼ê½Ñ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢²¹¤«¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¼ÂÓ¥Ý¥ê¡¼¥×ÀÚ½ü¼ê½Ñ¤¬À®¸ù¤·¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌµ»ö¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡ÖÁá¤¯¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¼å¤Ã¤Æ¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤¸¤ê¤Ë¤¯¤¤¤À¤í¡ª Áá¤¯Á´²÷¤·¤í¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡ÖÀ¼Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤é¤ª¤â¤í¤¤¤±¤É¤Ê¡×¡Ö°ìµ¤¤Ë¥É¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿À¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡ÖÌµ»ö¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÀ¼ÂÓ¥Ý¥ê¡¼¥×ÀÚ½ü¼ê½Ñ¡¢Ìµ»ö½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÅöÊ¬À¼¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤±¤ÉÁá¤¯¼£¤¹¤Î¤Ç¡¢NEW¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤À¤·¤ó¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¶õµ¤¥Ü¥ó¥Ù¤òÃå¤±¡¢ÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÇÌ²¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄË¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê½Ñ¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤º°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¿²²á¤®¤Æ¥Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¡×¤½¤Î¸å¤âÉÂ±¡¤«¤é¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡£25Æü¤Ë¤Ï¡Ö¿²²á¤®¤Æ¥Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¡£¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤Î¤Ë¼ê½Ñ¸å¤Ï¥á¥Ã¥Á¥ã¿²¤Æ¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Êü¿´¾õÂÖ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
