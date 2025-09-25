DeNAは25日、オフィシャルパフォーマンスチーム「diana（ディアーナ）」の2026年メンバーの募集オーディションを開催すると発表した。

dianaは2006年に結成され、活動21年目を迎える。横浜DeNAベイスターズを明るく輝かせるため、最高の笑顔と最高のパフォーマンスでファンの皆さまとともにチームを後押しすることができる、熱い想いを持った方を募集。一次審査（書類審査・ダンス動画審査）、二次審査（実技審査）、最終審査（実技審査・面接）によって、2026年メンバーの選考を実施。

また、昨年初開催となったオーディション受験対象者向けのワークショップを、今年も10月4日（土）、16日（木）の2日間で開催。受験対象者向けに行うワークショップの取り組みは、12球団で唯一となる。実際にdianaが行っているレッスンを体験のほか、活動内容の紹介やオーディションに関する質疑応答などを行う。

▼ オーディション概要

【応募資格】

・2026年4月1日時点で満18歳以上の女性、国籍・学歴不問

・2026年に横浜スタジアムで行われる公式戦全試合、2025年12月からの研修

・ダンスレッスンを含む全活動日に参加でき、dianaの活動を最優先にできる方

・心身ともに健康で、プロ意識、責任、向上心を持って1年間の活動を行える方

・ダンス経験がある方

※ジャズダンス、ヒップホップ、チア、バレエ等、ダンスのジャンルや経験の長さは問いません

【求める人物像】

・シーズンを通してプロ意識を持ち、常に最高のパフォーマンスができる方

・パフォーマーとして人間として、自分を磨き続けられる方

・基礎を大切にし、常に向上心をもって成長に喜びを感じられる方

・常に全力で何事にも前向きに取り組める方

・会社の理念や方針に賛同し、同じ目標に向かって力を合わせることができる方

【歓迎スキル】

・自分の強みとなるダンスジャンルがある

・ダンス以外のパフォーマンス力がある

（例）

イベントなどの司会が得意

アクロバット（バック転、バック宙）ができる

野球の経験がある、足が速いなど

【活動期間】

2025年12月〜2027年2月末

【主な活動内容】

・横浜DeNAベイスターズ主催試合の出演

・横浜DeNAベイスターズのPR活動（テレビ・雑誌・イベント出演・ブログ等SNS含む）

・各種メディア及び広告媒体などの出演

・神奈川県内の幼稚園・保育園訪問、地域貢献活動

・球団チアスクールインストラクター（別途審査・研修あり）

【主な活動場所】

横浜スタジアムおよび地方主催試合球場

ライブビューイングアリーナ「THE LIVE」（2026年春開業予定）ほか、指定する場所

【募集人数】

20名程度（2025年から引き続き活動するオーディション合格者を含む）

【審査の流れ】

・一次審査 (書類・ダンス動画審査)

・二次審査（実技審査）

11月7日(金)または

11月8日(土)のいずれか

・最終審査（実技審査・面接）

11月16日(日)

【応募締切】

2025年10月26日(日)23:59まで