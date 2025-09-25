「爆弾発言だ」森保監督、２部選手の“招集示唆”に韓国メディアが驚き「Ｗ杯メンバーに選ぶ可能性がある」
日本代表の森保一監督は９月23日、FC東京対アビスパ福岡戦を視察した後、リーグ・ドゥ（フランス２部）に降格したスタッド・ドゥ・ランスでようやく戦線復帰を果たした中村敬斗に言及。今後の日本代表招集の可能性について次のように伝えた。
「舞台が２部（リーグ・ドゥ）になったからこそ違いを見せてほしい。ブランクはあるはずですけど、先日の途中出場した試合でも違いをはっきりと見せていました。２部にいたとしても国際舞台で活躍できるパフォーマンスを自チームで見せてくれれば代表の舞台にはつながってきます」
この発言に韓国メディア『スポーツ朝鮮』が反応。「森保監督が爆弾発言だ。２部選手でもワールドカップに行く可能性がある」と報じた。
同メディアは、森保監督が９月のアメリカ遠征からのメンバー入れ替えを示唆した点にも触れ、「大幅な変更は日本だから可能なことでもある。他のアジア諸国と比較してヨーロッパでプレーする選手がとても多いからだ。ビッグリーグではなくても、ポルトガル、オランダ、ベルギーなど中堅リーグでプレーする選手たちがいて、変化を与えても競争力維持が可能だ」と報道。こう続けた。
「森保監督が考えている変化は異なった次元だった。彼は２部リーグにいても国際舞台で活躍できるというパフォーマンスを見せれば代表チームの舞台につながるとし、欧州２部リーグでプレーする選手でもワールドカップメンバーに選ぶ可能性があるという爆弾発言をした」
同メディアは「森保監督が２部リーグの選手を抜擢しつつ、できるリスクを背負うと明らかにしたのだ。日本はヨーロッパの１部リーグでプレーする選手が多く、２部選手はほとんど選ばない。選手抜擢の名分が落ちるからだ。２部選手を選び、その選手が良い活躍を見せなければ、監督が責任を負わなければならない。２部リーガー抜擢は監督が批判されるリスクがあるため、色々と不利な点が多い」と独自の見解を続けた。
ただ、チームが２部に降格してしまったとはいえ、昨シーズンにフランス１部で11ゴールを挙げた中村が、２部のレベルではないのは明白だ。実際、復帰から２試合で１ゴール・２アシストをマークしている。
S・ランスが拒否したが、チャンピオンズリーグにも出場するスペインの強豪ビジャレアルからのオファーも報じられた。
そもそも、同僚の関根大輝は９月のアメリカ遠征で招集されている。田中碧はドイツ２部やイングランド２部でプレーしていても不可欠な戦力だった。下位カテゴリーであってもパフォーマンスがよければ、招集されてしかるべきだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】彼がいないとここまで違うのか。完敗の日本代表は「生命線」の不在が大きく影響した【担当記者コラム】
「舞台が２部（リーグ・ドゥ）になったからこそ違いを見せてほしい。ブランクはあるはずですけど、先日の途中出場した試合でも違いをはっきりと見せていました。２部にいたとしても国際舞台で活躍できるパフォーマンスを自チームで見せてくれれば代表の舞台にはつながってきます」
同メディアは、森保監督が９月のアメリカ遠征からのメンバー入れ替えを示唆した点にも触れ、「大幅な変更は日本だから可能なことでもある。他のアジア諸国と比較してヨーロッパでプレーする選手がとても多いからだ。ビッグリーグではなくても、ポルトガル、オランダ、ベルギーなど中堅リーグでプレーする選手たちがいて、変化を与えても競争力維持が可能だ」と報道。こう続けた。
「森保監督が考えている変化は異なった次元だった。彼は２部リーグにいても国際舞台で活躍できるというパフォーマンスを見せれば代表チームの舞台につながるとし、欧州２部リーグでプレーする選手でもワールドカップメンバーに選ぶ可能性があるという爆弾発言をした」
同メディアは「森保監督が２部リーグの選手を抜擢しつつ、できるリスクを背負うと明らかにしたのだ。日本はヨーロッパの１部リーグでプレーする選手が多く、２部選手はほとんど選ばない。選手抜擢の名分が落ちるからだ。２部選手を選び、その選手が良い活躍を見せなければ、監督が責任を負わなければならない。２部リーガー抜擢は監督が批判されるリスクがあるため、色々と不利な点が多い」と独自の見解を続けた。
ただ、チームが２部に降格してしまったとはいえ、昨シーズンにフランス１部で11ゴールを挙げた中村が、２部のレベルではないのは明白だ。実際、復帰から２試合で１ゴール・２アシストをマークしている。
S・ランスが拒否したが、チャンピオンズリーグにも出場するスペインの強豪ビジャレアルからのオファーも報じられた。
そもそも、同僚の関根大輝は９月のアメリカ遠征で招集されている。田中碧はドイツ２部やイングランド２部でプレーしていても不可欠な戦力だった。下位カテゴリーであってもパフォーマンスがよければ、招集されてしかるべきだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】彼がいないとここまで違うのか。完敗の日本代表は「生命線」の不在が大きく影響した【担当記者コラム】