これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、岩船地域と佐渡に波浪注意報、佐渡にはあわせて強風注意報が発表されています。

急な強い雨や落雷に注意してください。



◆25日(木)これからの天気

午後は雲が厚みを増すでしょう。夕方以降は雨の範囲が広がり、カミナリを伴って激しく降るところがありそうです。風も強まり、横なぐりの雨となるでしょう。



◆25日(木)の予想最高気温

最高気温は、23～28℃の予想です。24日(水)と同じくらいか3℃ほど低くなるでしょう。

湿度が高く、ムシムシとした体感になりそうです。