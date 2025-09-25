上越市議会は25日朝の議会運営委員会で、中川幹太市長に対する不信任決議案を26日の本会議で採決することを決めました。



不信任決議案を提出した会派は理由として、市長が度重なる失言について去年批判を受けて反省の態度を見せたにもかかわらず、兵庫県三田市のコメに関する不適切な発言があり「市長としての資質は決定的に欠ける」と判断したとしています。



市長の任期満了が11月8日に迫る中、提案する理由についてはー



■上越市議会 平良木哲也議員

「単なる『任期切れ』と不信任決議案に対応しての『辞職』では、意味と性質が全く異なります。議会人としての矜持(きょうじ)をもとに毅然(きぜん)とした対応で臨むべきである。」



不信任決議案は26日の本会議で採決され、4分の3以上の議員の賛成で成立します。