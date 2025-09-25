シンガー・ソングライター大塚愛、新作の“手描き”油絵を披露 「めちゃくちゃ幻想的！」「水面に酔いしれそう」「すごくおしゃれ」と反響続々
シンガー・ソングライターの大塚愛（43）が23日、自身のＸを更新。新作の油絵を披露し、幻想的な作風にファンから絶賛の声が相次いでいる。
【写真】「めちゃくちゃ幻想的！」「水面に酔いしれそう」大塚愛が描いた新作の油絵
大塚は「新しい油絵が描きあがりました 『葉に酔う』」と紹介し、作品を公開。「葉脈の欲は果てしなく 水面にうつっては無邪気に揺れる」と詩的な一文を添え、エメラルドグリーンを基調とした抽象的な油絵を披露した。
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ幻想的！」「すごくおしゃれ」「水面に酔いしれそうで綺麗です」「リアルで観たい」「まるで深海を漂うみたい」「キラキラ光の表現がとても綺麗です!!」といった感想が続々寄せられ、アーティストとしての多彩な表現力に注目が集まっている。
