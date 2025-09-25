◇MLB エンゼルス―ロイヤルズ(日本時間25日、エンゼル・スタジアム)

エンゼルスの菊池雄星投手が日本時間25日、ロイヤルズ戦に先発。5回を投げ、浴びたヒットはホームランの1本のみと好投しました。

日本時間8月10日のタイガース戦以来、勝利がない菊池投手。同13日のマリナーズ戦では6回1失点と好投するも勝ちはつかず。さらに同19日のブリュワーズ戦は6回途中2失点と粘投し、勝利投手の権利を持って降板するも、救援陣が逆転を許し7勝目とはなりませんでした。今季は6勝11敗、防御率3.99となっています。

この日は初回から上位打線を三者凡退に抑えると、3回までランナーを出さない好投。4回に1アウトから野手のエラーでこの日初めての出塁を許し、ワイルドピッチでランナー2塁のピンチ。しかし相手の3番、4番をいずれもストレートで見逃し三振、空振り三振と連続三振で切り抜けます。

4回まで無失点の菊池投手。しかし3点リードの5回、先頭のランデル・グリチェク選手にスライダーをセンターに運ばれ、この日初の被安打となるホームランを許します。

失点はこの1点のみとし、5回66球を投げ勝利投手の権利を持って降板。打者18人に対し被安打1、6奪三振、与四球1、1失点という内容でした。