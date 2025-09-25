25日も関東南部は秋晴れが続き、すでに30℃に迫る暑さになっている所があります。そして、26日はさらに気温が上昇する見込みで、広い範囲で30℃以上の真夏日となるでしょう。朝との気温差が各地で10℃前後と大きくなりますので、体調の変化にお気をつけください。

■関東南部は青空広がり汗ばむ陽気

25日は、北海道付近を進む低気圧からのびる前線が本州付近を南下する影響で、北日本や北陸、西日本などの広い範囲でくもりや雨の天気となっています。一方、前線から離れている関東南部は朝から青空が広がり、気温がぐんぐん上昇。東京都心では、正午までに28.8℃まで気温が上がっているほか、千葉・市原市牛久では29.7℃と、すでに真夏日に迫る暑さになっています。



■あす26日は広い範囲で真夏日予想

そして、26日はさらに気温が上がる見込みで、前橋や熊谷、さいたまで32℃、東京や千葉、横浜で31℃、水戸や宇都宮でも30℃と、広い範囲で真夏日が予想されています。朝は20℃前後まで気温が下がりますので、日較差（1日の中での気温差）が10℃前後と大きくなりそうです。お出かけの際は服装などで上手に調節し、体調の変化にお気をつけください。

