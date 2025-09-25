ロバート秋山、“食欲の秋山”で爆笑さらう 記者巻き込み似顔絵披露「目が合っただけですみません」
お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次が25日、都内で行われたジョイフル『2025年秋冬 新グランドメニュー＆新TV CM大発表会』に出席した。
【写真】「目が合っただけで…｣記者の似顔絵を披露したロバート・秋山
秋山はこの日、テレビ番組『食欲の秋山プレゼンツクイズ番組SHOCK！YOKUのAKIYAMA』の総合司会・食の芸術家「食欲の秋山」こと秋山竜次として長髪にベレー帽、ブラウンのコート姿で登場。ユーモアたっぷりに「みなさん芸術してますか？」と呼びかけ、さっそく笑いをさらった。
秋山は「芸術したくなったな！」と言いながら、スタッフからスケッチブックを受け取ると、即興で居合わせた記者の似顔絵を描き上げた。「きょうはどういうので来たの？」「地下鉄で…」「交通手段聞いてるんじゃないよ」「取材です」というやりとりもありながら、完成した絵を本人と並べ披露すると、特徴をとらえた仕上がりに感心と笑いの声が上がっていた。
会場は大爆笑の中、巻き込んでしまった記者に「目が合っただけですみません。きょうはこんな感じで行くんで、嫌な人は目を合わせないようにしてください」と詫びつつ、集まった報道陣に呼びかけさらに笑いを誘っていた。
その後、架空の番組収録の形で 新メニューを紹介。秋山は着席して、ジョイフルが1年半かけて開発した9月30日から提供される新メニュー4品を試食。秋山がクイズを出題し、ジョイフルの担当者が回答。試食して答え合わされた。外してしまった担当者には罰ゲームさながらに手を取りダンスを踊ったり、出題中に担当者の似顔絵を描いて見せたり、オリジナルソングを披露したりと大暴れ。会場全体を巻き込み盛り上げた。
架空の番組だが、「流れるチャンスがあるかも」と司会が一縷の望みを残したが、秋山は「むしろ流さないでほしいですね」と苦笑い。最後にはジョイフルの穴見くるみ社長を含む同社担当者を巻き込み、ミュージカルの感動のカーテンコール風にイベントを締めくくった。
