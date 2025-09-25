『松田好花ANNX』金村美玖ゲスト回も好評 番組開始から負けなしV9でやんす
ニッポン放送は25日、8月25日から31日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』の結果を発表。日向坂46の松田好花がパーソナリティーを務める『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス）（毎週木曜 深0：00）が、放送スタートから負けなしの9期連続首位となったことを伝えた。
【写真】日向坂46金村美玖「ニッポン放送についたでやんすよー！」
7月31日放送の同番組内では、グループの公式YouTubeで配信された「二期生大集合！すーじーの焼肉パーチー」後のてん末について松田が紹介した際、松田宅で実施予定だった“2次会”に唯一参加した金村が、松田宅に到着する前に「もうすぐ着くでやーんす」と連絡したことにより、リスナーの間では「やんす」呼びが定着した。
こうした流れを踏まえて、この日の放送では、金村が「ニッポン放送についたでやんすよー！」とあいさつするも、松田好花から自己紹介を求められ「申し遅れました、金村美玖と申します（笑）。大声を出してしまいました。まぁ、いろいろありましたので」と笑い声であいさつ。「このラジオで、金村の話題がすごくこすられていたので、ちょっとやっておかないと」と律儀な一面を見せていた。
その後、日向坂46の活動に関するトークに加えて「2025・夏！やり残したことを全部やっちゃおうスペシャル！」と題した企画を実施した。
