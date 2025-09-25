今回は、腐りかけの野菜を差し入れた義母にゾッとしたエピソードを紹介します。

「よかったら食べてね？」と義母に言われたけど…

「結婚後、義両親とはいい関係を保っています。ただひとつ気がかりなのは、義母が私に会うたびに、賞味期限がとっくにすぎたものをくれること。

そして、出産後退院してまた数日という大変な時期に、義母がまた差し入れをくれたんです。で、義母は『よかったら食べてね？』と言い私に差し入れを渡したと思ったら、逃げるように帰ってしまったんです。で、差し入れてくれた野菜を見ると、どれも腐りかけで食べられそうにないものばかり。『これ、絶対確信犯だわ……』と思ってゾッとしましたね。

夫に『こんな傷んだ野菜、食べられるわけない』と愚痴ったのですが、夫は『お前が腐らせたんだろ？ 母さんに失礼だ』となぜか逆ギレされました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2022年11月）

▽ にしても、義母はなぜこの女性に「賞味期限が大幅にすぎたもの」や「腐りかけのもの」をくれるんでしょうか……。考えると怖いですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。