◇MLB ダイヤモンドバックスードジャース（日本時間25日、チェイス・フィールド）

佐々木朗希投手が138日ぶりにメジャー復帰を遂げました。

佐々木投手は日本時間5月10日の登板を最後に、右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト入り。日本時間8月15日にマイナーリーグで実戦に戻ると、3回途中41球を投げて被安打6、3失点で、予定の3イニングを投げきれず降板。計5度の先発登板を終え、日本時間19日には今季初のリリーフとしてマウンドに上がると最速100.1マイル(約161キロ)を記録して無安打無失点の投球を行いました。2度目のリリーフでも無失点投球となりました。

この日、カービー・イェイツ投手が右足のハムストリングスを痛めて故障者リスト入り、佐々木投手が出場選手登録されたと発表されました。そしていよいよ迎えたメジャー復帰、ここまで8試合は先発として登板していましたが、復帰後のこの日は 7回から2番手のリリーフ登板となりました。

佐々木投手は先頭打者に初球から99.1 マイル（約159.4キロ）の直球でストライクを取ると2球目のスプリットを内野ゴロとし1アウト奪います。続く打者にはボールカウント2-2から内角低めの直球を見逃し三振とします。さらに、この日最速の99.8マイル(約160.6キロ)を記録するなどで最後は空振り三振と三者凡退で締めました。