BTSのJIN（ジン）が、イタリア・ミラノで開かれた、有名ファッションブランド・グッチ2026春・夏コレクション「The Tiger」プレミアに参加した。韓国メディアが報じた。

韓国のスターニュースは25日「23日にミラノのパラッツォ・メザノーテで行われたイベントで、ホワイトボタンダウンのシャツにテーラード・ブラック・トラウザー、ペンダント・ネックレスで完成した洗練されたルックを披露した。額を露出させたきれいなヘアスタイルまで加わり、完璧なジェントルマンの姿を演出した」と報じた。

イベントでは、サバト・デ・サルノが演出し、デミ・ムーア、エドワード・ノートン、ケンダル・ジェンナーらが出演した短編映画「The Tiger」が上映され、ミラノファッションウイークの最新シーズンを知らせた。

グッチ・プレミアイベントは現地時間午後7時にグッチ公式YouTube（ユーチューブ）チャンネルで、ライブ放送された。「グッチ・ロイヤリティ」と呼ばれ、JINのミラノファッションウイーク参加映像がソーシャルメディアに急速に広がり「GUCCI ROYALTY（グッチの王族）」というハッシュタグが全世界的にトレンドとなった。

X（旧ツイッター）などSNSでは「とてもすてき、神様、助けてください」「あんなにすてきなのは犯罪だ」「スタイリストの年俸を引き上げなければならない！ グッチのロイヤルティーJIN」「グッチの顔」「Kドラマの主人公みたい」「顔カード、顔銀行、顔経済。顔カードは絶対に断られない」などと、絶賛コメントが続いた。

会場でJINは、米国ラッパーのネットスペンドから「今日私たちはベストフレンドだ」と声を掛けられ「よし！ 私のベストフレンド」と答えるなど、リラックスしていた。

24年9月、グッチグローバルアンバサダーに任命されたJINにとって、今回は3度目の主要グッチイベントへの出席だった。軍服務を終えて3カ月後の24年9月、初めてグッチを代表し、25年春・夏ショーデビューし、今年初めの秋・冬2025コレクションにも参加している。