¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù²¬»³Å·²»¡ß¿¹¼·ºÚ¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê»ÑÂª¤¨¤¿¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¡²»³Ú¤ÏÉÙµ®À²Èþ¤¬Ã´Åö
¡¡11·î3Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëNHKÌë¥É¥é¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢²»³Ú¤òÉÙµ®À²Èþ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¶åÎ¶GR¡Ù¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤Ê¤É¡¡¥¢¥Ë¥á²½¡õ¼Â¼Ì²½¤ÎÆ±»þ¿Ê¹Ô¤¬±ÇÁü³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¡©
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾®³Ø´Û¡Ø½µ´©¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ù¤Ë¤Æ2021Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜÃæ¤Î¿¿Â¤·½¸à¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Äê¿¦¤Ê¤·¡¢Îø¿Í¤Ê¤·¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤é¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¡Ê¡©¡Ë¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤â°ìÀÚ¤Ê¤¤¡¢¤ªµ¤³Ú¤Ê¼«Í³¿Í¤ÎÀ¸ÅÄ¥Ò¥í¥È¡£Èà¤Ï¿ÍÊÁ¤Î¤è¤µ¤À¤±¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¦ÏÂÅÄ¤Ï¤Ê¤¨¤«¤é¡¢¥¿¥À¤Ç°ì¸Í·ú¤Æ¤ÎÊ¿²°¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤ë¡£¤½¤ÎÊ¿²°¤Ç»³·Á¤«¤éÈþÂç¿Ê³Ø¤Î¤¿¤á¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿¡¢18ºÐ¤Î½¾»ÐËå¡¦¾®ÎÓ¤Ê¤Ä¤ß¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÊ¿²°¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ä¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÄ¾ÅÁ¤Î»Íµ¨¤ÎÎÁÍý¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê¤ÈºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤Ä¤·¤«¥Ò¥í¥È¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï»Å»ö¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤Ê¤É¡¢À¸¤¤Å¤é¤¤¡ÈÇº¤ß¡É¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¹¤¬½¸¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ò¥í¥È¤ò²¬»³Å·²»¡¢¥Ò¥í¥È¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë½¾»ÐËå¡¦¤Ê¤Ä¤ß¤ò¿¹¼·ºÚ¡¢¥Ò¥í¥È¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤¦ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Î¤è¤â¤®¤òµÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢µÈÂ¼³¦¿Í¡¢¸÷Öº¤Ê¤Å¤Ê¡¢º¬´ßµ¨°á¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NHK¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥É¥é¥Þ¡ØÃÄÃÏ¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤¬¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¾ÞÁª¾©¤Ëµ±¤¤¤¿¾¾ËÜ²ÂÆà¤¬¥Áー¥Õ±é½Ð¤òÌ³¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¥¥Ã¥×¤È¥íー¥Õ¥¡ー¡Ù¤Ê¤É¤ÎÊÆÆâ»³ÍÛ»Ò¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÂçÅç°ÍÄó°¡¡¢»£±Æ¤Ï¹â¶¶¥èー¥³¤¬Ã´Åö¡£»þÂå¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÊ¿²°¤òÁ°¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¯²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥Ò¥í¥È¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤È¡¢ÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤«¤È»×¤¨¤ÐÁ´¿È¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¤Ê¤Ä¤ß¡Ê¿¹¼·ºÚ¡Ë¡£ÂÐ¾ÝÅª¤Ê2¿Í¤Î»Ñ¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ò¥í¥È¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤Ä¤ß¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø²ÈÂ²¤À¤«¤é°¦¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°¦¤·¤¿¤Î¤¬²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¡Ù¡ØÅìµþ¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¡Ù¤Ë¤Ä¤Å¤¡¢NHK¥É¥é¥Þ3ºîÌÜ¤Î¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿ÂçÅç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¡²è¤¬¡¢²¬»³Å·²»¤µ¤ó¤È¿¹¼·ºÚ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤É¤¦Â©¤ò¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤Î¤ªÆó¿Í¤¬·Ú¤ä¤«¤Ë¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤Æ¡¢¤¢¤¿¤«¤â¤½¤³¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Ï¤¿¤À¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤ò¤ª¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡¢¡¢¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤â¤Î¤¬»£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤â¥»¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤Æ¸÷¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¤ª¤·¤¿¤é»£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼¼Æâ¤Ç¤Î¥Ò¥í¥È¤È¤Ê¤Ä¤ß¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²»³Ú¤òÃ´Åö¤¹¤ëÉÙµ®¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¤Ê¤É¤âÃ´Åö¡£±é½Ð¤Î¾¾ËÜ²ÂÆà¤ÈÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àÊ¡ÅçÀá¤¬²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡ÉÙµ®¤Ï¡Ö1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤ò¸«¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¤Á¤ç¤¤¤È¹¬¤»¤Ê²»³Ú¤òºî¶Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ê¡Åç¤Ï¡Öºî¶Ê²ÈÉÙµ®À²Èþ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤ª¤ª¤é¤«¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ò¡¢¤¢¤¨¤Æ¶ËÎÏ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê²»¤Ç¤Û¤¬¤é¤«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²»¤ÎÀ¤³¦¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡üÉÙµ®À²Èþ¡Ê²»³Ú¡Ë¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ë»¤·¤µ¤òËº¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤¬¤³¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤Å¤±¤ÐÆü¡¹¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¡Ä¹¬¤»¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡×¤ò¸«¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¤Á¤ç¤¤¤È¹¬¤»¤Ê²»³Ú¤òºî¶Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡üÊ¡ÅçÀá¡Ê²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë»ä¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ò¥í¥È¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ä¼«¿ÈÈþÂçÂ´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Ä¤ß¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÎÃæ¤ËÎ®¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê¶õµ¤¤ò¡¢²»¤Ç¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¤òÌÏº÷¤¹¤ëÎ¹¤Ç¤·¤¿¡£ºî¶Ê²ÈÉÙµ®À²Èþ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤ª¤ª¤é¤«¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ò¡¢¤¢¤¨¤Æ¶ËÎÏ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê²»¤Ç¤Û¤¬¤é¤«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²»¤ÎÀ¤³¦¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë