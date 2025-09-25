「ゲーム関連」が２１位にランク、国内最大級イベント開幕で注目度高まる＜注目テーマ＞ 「ゲーム関連」が２１位にランク、国内最大級イベント開幕で注目度高まる＜注目テーマ＞

みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ゲーム関連」が２１位となっている。



千葉市の幕張メッセで国内最大級のゲームの祭典「東京ゲームショウ２０２５」が開幕した。開催期間は業界関係者のみが参加できるビジネスデイが２５～２６日、一般公開日が２７～２８日となっており、出展社数は過去最大となった昨年を上回る見通しだ。



９日時点での出展社数は１１３８社（オンライン出展の２８社を含む）で、うち国内の出展は５２３社、海外からの出展は６１５社。家庭用ゲーム機、スマートフォン、パソコンなど多彩なプラットフォームに向けて、注目の新作やｅスポーツ採用タイトル、拡張現実（ＡＲ）や仮想現実（ＶＲ）のゲーム、ブロックチェーンゲームなど幅広いジャンルが出展される。



主な出展企業ではアクセルマーク<3624.T>子会社のスパイラルセンスが開発中のゲームアプリを初披露し、ネクソン<3659.T>は三人称視点（ＴＰＳ）ルートシューター「Ｔｈｅ Ｆｉｒｓｔ Ｄｅｓｃｅｎｄａｎｔ」のブースを出展。東映アニメーション<4816.T>がアニメ「ガールズバンドクライ」の公式ゲーム「ガールズバンドクライ Ｆｉｒｓｔ Ｒｉｆｆ」ティザーＰＶを展示するほか、カプコン<9697.T>が２６年に発売する予定の「プラグマタ」が試遊できる。



出所：MINKABU PRESS