★人気テーマ・ベスト１０
１　人工知能
２　半導体
３　データセンター
４　量子コンピューター
５　下水道
６　半導体製造装置
７　防衛
８　ＪＰＸ日経４００
９　核融合発電
１０　ペロブスカイト太陽電池

　みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ゲーム関連」が２１位となっている。

　千葉市の幕張メッセで国内最大級のゲームの祭典「東京ゲームショウ２０２５」が開幕した。開催期間は業界関係者のみが参加できるビジネスデイが２５～２６日、一般公開日が２７～２８日となっており、出展社数は過去最大となった昨年を上回る見通しだ。

　９日時点での出展社数は１１３８社（オンライン出展の２８社を含む）で、うち国内の出展は５２３社、海外からの出展は６１５社。家庭用ゲーム機、スマートフォン、パソコンなど多彩なプラットフォームに向けて、注目の新作やｅスポーツ採用タイトル、拡張現実（ＡＲ）や仮想現実（ＶＲ）のゲーム、ブロックチェーンゲームなど幅広いジャンルが出展される。

　主な出展企業ではアクセルマーク<3624.T>子会社のスパイラルセンスが開発中のゲームアプリを初披露し、ネクソン<3659.T>は三人称視点（ＴＰＳ）ルートシューター「Ｔｈｅ　Ｆｉｒｓｔ　Ｄｅｓｃｅｎｄａｎｔ」のブースを出展。東映アニメーション<4816.T>がアニメ「ガールズバンドクライ」の公式ゲーム「ガールズバンドクライ　Ｆｉｒｓｔ　Ｒｉｆｆ」ティザーＰＶを展示するほか、カプコン<9697.T>が２６年に発売する予定の「プラグマタ」が試遊できる。

