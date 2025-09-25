

TOKYO DREAM PARKコンテンツ発表会

2026年3月27日、有明に複合型エンタテインメント施設・東京ドリームパークが開業される。また、この中にある新劇場・EX THEATER ARIAKEのオープニングラインナップとして4月に加藤シゲアキ原作・脚本作品、6～7月に劇団☆新感線の新作などが上演される。



EX THEATER ARIAKEは東京ドリームパーク内にオープンする新劇場。

客席数は1,546席。ゆりかもめの「東京ビックサイト駅」から徒歩5分、りんかい線の「国際展示場駅」からは徒歩9分の距離になるという。

オープニングラインナップ作品として、以下の作品が予定されている。

4月にこけら落とし公演として開幕するのは『AmberS -アンバース-』。

クリエイティブプロデューサー・原作・脚本を加藤シゲアキ。

演出は河原雅彦が手がける。主演は大橋和也（なにわ男子） 寺西拓人（timelesz）が発表された。

また、6月、7月には劇団☆新感線の新作が上演される。

生バンドが入るSHINKANSEN☆Rシリーズの新作で、脚本は福原充則、演出はいのうえひでのりが手がける。

こちらは有明で上演後、7月に福岡、8月に大阪で上演される。

https://blog.vi-shinkansen.co.jp/?p=11849

さらに、日程は未定だが、ホリプロ／テレビ朝日主催による、「トニー賞受賞ミュージカル作品」の日本版が初上演されるとのこと。



EX THEATER ARIAKEの公式サイトはこちら。

https://tdp.tv-asahi.co.jp/theater/

（文：エントレ編集部）