BTSのSUGA（シュガ）が約2年ぶりにInstragramのフィードを更新。ギターを手にした姿を公開した。

【動画・写真】ギターを弾くBTS SUGA（2023年の投稿）/ 入隊前最後のフィード投稿

■打ちっぱなしの壁をバックに、エレキギターを弾くBTS SUGA

SUGAは2023年9月に兵役の義務を履行するため入隊し、2025年6月21日に除隊。ストーリーズがアップされたことはあったものの、入隊前の2023年8月を最後に、Instagramのフィード投稿は止まっていた。

約2年ぶりの更新となる最新投稿でSUGAは、5枚の写真をアップ。打ちっぱなしの壁、開けた天井に様々な備品が置かれたシチュエーションの中で、まずは壁に写り込んだ自身の影を捉えた写真を、1枚目に設定している。

そして2枚目からは、SUGAの姿がお目見え。上下ブラックの洋服を着て、黒髪ツーブロックヘアのSUGAは、黒いエレキギターをクールな佇まいで演奏している。台車のようなものに乗りライトが当てられており、何かの撮影中なのだろうか。今後の活動への期待感を煽られるショットだ。

SNSでは久々の更新に「カッコよすぎる！」「写真から音楽が聞こえてくるよう」「ユンギ髪切ったのかな？」「ユンギの黒髪ツーブロックはやっぱり最高」「写真オシャレすぎる」「何かのスポかな？」「ギター似合うねぇぇ」「ツーブロックのユンギさんはたまんない」「ギターを弾くユンギさんは世界一かっこいい」など、大きな反響が起こっている。

■ギターを弾く2023年のBTS SUGA

■BTS SUGA、2年前のInstagram投稿（NBAアンバサダーとしての活動）