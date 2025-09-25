Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）が、ミラノファッションウィーク参加のため、イタリアへ出発。韓国の空港でレザージャケットのコーディネートを披露した。

【動画】NMIXXギュジンと「CEREMONY」ダンス

■スキズ ヒョンジン、VERSACEの秋コーデを着こなしミラノへ

VERSACE（ヴェルサーチェ）の2026年春夏コレクションのショーに出席するため、イタリアに向かったヒョンジン。襟足長めの短髪ヘアに、VERSACEのレザージャケットとジーンズを着用した、カジュアルながらも上品さの漂うコーディネートに仕上がっている。

手にしたスエードのトートバッグもポイントになっており、ヒョンジンのスタイルの良さが引き立つ。ヒョンジンは報道陣やファンに手を振りファンサービスをしながら、颯爽と歩いて行った。

SNSでは「カッコイイと可愛いと美しいの共存」「何度見ても端正なお顔立ち」「ヒョンジンの襟足めちゃ好み」「秋っぽいファッションが似合ってる」「好青年風で素敵すぎる」「顔ちっちゃすぎる」「首スラッとしてるから襟足長いのまじで似合う」「ピュアなかっこよさ」「ナチュラル感を残したスタイリングで嬉しすぎ」「いつ見てもお肌綺麗」と話題を集めている。

■スキズ ヒョンジンが後輩のNMIXXギュジンとキレキレダンス！

またヒョンジンが、事務所の後輩であるNMIXX（エンミックス）のKYUJIN（ギュジン）と一緒にStray Kidsの「CEREMONY」を踊るダンスチャレンジ動画も公開された。両者ともにキレキレのダンスを見せており、ヒョンジンのスタイルの良さと、帽子から垂れた布が髪の毛のようにも見えることから「女の子かと思った！」という反響も多く起こっている。