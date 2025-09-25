ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は24日（日本時間25日）、本拠地でのホワイトソックス戦に「2番右翼」で先発出場。2回の第2打席に50号、8回の第5打席に51号を放ち、8－1の勝利に貢献した。

これでジャッジは2年連続自身4度目となる50本の大台超えを達成。カル・ローリー捕手（マリナーズ）との争いが続くMVP受賞に向けて猛アピールが続いている。



■マ軍ローリーとの激しい争い

33歳を迎えた2025年シーズンも安定した打撃を見せてきたジャッジ。ヤンキースの主砲が昨季に続く大台に到達した。

2死一、二塁で迎えた2回裏の第2打席、ジャッジはジョナタン・キャノン投手の初球シンカーを強振すると、打球速度106.9マイル（約172.0キロ）の当たりが右中間スタンドへ吸い込まれた。ジャッジは58本塁打を放った昨季に続き2年連続の50本超え。ドジャースの大谷翔平投手に続く形となった。

さらに、2死走者なしで迎えた8回裏の第5打席にもキャム・ブーザー投手の4球目速球を捉え、105.3マイル（約169.5キロ）の当たりが再び右中間スタンドへ。今季7度目の1試合複数本塁打を記録した。

ジャッジは4度目（2017、22、24年）の50本塁打超えで、ベーブ・ルース、マーク・マグワイア、サミー・ソーサに続き史上4人目の快挙を達成。米老舗スポーツ誌『スポーツ・イラストレイテッド』に寄稿するジョー・ランダッツィオ氏は自身のXで「アーロン・ジャッジがMVPです。これを議論するのは愚かです」とつづり、ローリーとのア・リーグMVP争いが過熱するなかヤンキースの主砲を本命視した。

なお、ジャッジはこの日3安打を記録しており、打率.328は両リーグトップで自身初の首位打者を視界に。OPSもナ・リーグ首位の大谷を離す「1.136」を記録するなど今季もハイスタッツを残している。終盤にかけてデッドヒートが続くなか、はたしてヤンキース主将はローリーとのMVP争いを制するのか。



