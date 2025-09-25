ジョイフル、秋冬の新グランドメニュー登場 ガッツリ肉メニュー＆アツアツ鍋で“食欲の秋”楽しむ
ファミリーレストランのジョイフルは、30日午後3時より、秋冬の新グランドメニュー、新ランチメニュー、新キッズメニューの販売を開始する。
【写真】肉好き歓喜…『ミートラヴァーに捧ぐ！トリプルミートコンボ』
今回の新メニューは、カリッとジューシーなチキンと新鮮な野菜が相性バツグンの『野菜たっぷりチキンの竜田揚げと釜揚げしらす丼』、春の登場以来人気の『正統派そば』を使用した『牛肉と焼き葱のみぞれつけそば』、肉好きにはたまらない『ミートラヴァーに捧ぐ！トリプルミートコンボ』、『倍盛りジョイフル塩唐揚げ定食』、今からの季節にうれしい「鍋メニュー」の充実、丼メニューには『ご当地海鮮丼』、ほっこり甘〜い「お芋デザート」など、とにかく「食欲をそそり、食欲がとまらない！新メニュー」が多数登場する。
また、コスパ抜群のランチは楽しみ方が広がる。日替りランチとグリルランチのライスを「カレーライス」にバージョンアップできるようになった。
■新メニュー
『野菜たっぷりチキンの竜田揚げと釜揚げしらす丼』1142円
カリッとジューシーで肉汁溢れるチキン＆フレッシュ野菜、ビタミンDが豊富な釜揚げしらす丼、フルーツ＆ヨーグルトも付いて栄養バランスは抜群。お腹いっぱい食べたいけど健康も気にしたい方へおススメ。ご飯の量は小盛。普通盛、大盛に変更可。
『牛肉と焼き葱のみぞれつけそばと釜揚げしらす丼』1208円／『牛肉と焼き葱のみぞれつけそば』（単品）955円／そば倍盛り＋185円
好評のジョイフルの『正統派そば』がパワーアップ。香ばしい焼き葱の香りが食欲をそそる温かい特製の出汁に、コシのある「そば」をつけて。
『ミートラヴァーに捧ぐ！トリプルミートコンボ』1175円
通常サイズから20％増量したハンバーグでボリューム満点。さらに「ジョイフルの塩唐揚げ」が2つ。にんにく醤油ソースと絡め焼きした豚バラ肉が加わり「お肉のパーフェクトメニュー」が誕生。
『どど〜ん！っと大きなミックスグリル』1285円
ジョイフル創業祭（2024年・25年）開催時にSNSで話題沸騰した、限定メニューがグランドメニューで復活。計約440グラムの「肉のお祭りメニュー」を、いつでも楽しめる。※重量は調理前重量
『倍盛りジョイフル塩唐揚げ定食』988円
ジョイフルの数あるメニューの中で上位人気を誇る『塩唐揚げ』を思う存分楽しめる。肉汁溢れるジューシー感とスパイスが香る味付け。
『肉増し！すき焼き鍋定食』1285円／単品1175円／『すき焼き鍋定食』1065円／単品955円
具だくさんで人気のすき焼き鍋が、ついにグランドメニューに登場。甘辛味がしっかり染みた牛肉は、卵と絡めると相性抜群。
『旨辛スープのキムチチゲ定食』955円／単品845円
ピリッとした旨辛スープにモチモチのサリ麺が良く絡む。たっぷりの野菜とお肉で栄養バランスも◎
『豚肉と豆腐の熱々みぞれ煮定食』988円／単品878円
豚肉と野菜の旨味を吸った大根おろしで、やさしく味わい豊かな鍋に仕上げた。心も身体もぽかぽかの一品。
『ブリのりゅうきゅう丼』1175円
醤油、酒、みりんなどで作る甘辛い漬け汁に、魚のお刺身をあえた大分県の郷土料理「りゅうきゅう」を丼で。香ばしいごまの風味とジョイフル特製の秘伝の漬け汁が染み込んだごはんは絶品。
『旨みたっぷり豚キムチ丼』988円
スタミナ満点のパワーチャージ丼。甘辛いタレが豚肉に絡み、ピリ辛のキムチが食欲を刺激する。
『4種チーズの芳醇ミートペンネグラタン（北海道産マスカルポーネ使用）』845円
こだわりの自家製ミートソースに、4種のチーズ（ゴーダ、モッツアレラ、パルミジャーノ、北海道産マスカルポーネ）と、牛乳で仕上げたベシャメルソースが豪華に共演したスペシャルなグラタン。
『5種チーズインハンバーグの鉄板ボロネーゼ』1098円／パスタ大盛り＋152円
人気のチーズインハンバーグとスパゲティのコラボは間違いなし。とろ〜りあふれ出すチーズと目玉焼きで、子どもから大人まで大満足の一品。
『たっぷり3種チーズと旨みベーコンのクリーミーピザ（北海道産マスカルポーネ使用）』812円
『チーズたっぷりベーコンピザ』がパワーアップ！北海道産マスカルポーネをはじめとした3種類のチーズと旨味際立つベーコンでシンプルながらも奥深いピザ。
『とろっと玉子のオムライス＆チーズハンバーグ』1065円
肉汁溢れるジョイフル自慢のハンバーグとオムライスに相性抜群のとろける玉子＆チーズ、そして特製ソースがたまらない一品。「ふわとろ食感」も楽しめる。
『お芋の小さな和みパフェ』548円／『お芋とフロマージュの濃密パフェ』768円
濃厚なスイートポテト＆フロマージュと林檎ゼリーのみずみずしい蜜感がコラボする「濃密パフェ」。さつまいもチップのアクセントも◎
『あんバターのふわとろフロマージュパンケーキ』548円
「和」と「洋」がとろけ合うぜいたくパンケーキ。フロマージュクリームとミックスチーズをオーブンで焼いて仕上げた。
『大人の口溶けティラミス（北海道産マスカルポーネ使用）』405円
クリーミーな北海道産マスカルポーネと本格ドリップコーヒーで味わい深く仕上げた。大人のためのデザートに相応しい一品。
■新ランチメニュー
＋110円で和膳セット（ご飯・味噌汁・漬物・小鉢付）に変更可能。＋200円でライスをカレーライスに変更可能。
日替りランチ・月曜日『ハンバーグ＆ひとくちチキン南蛮』500円
日替りランチ・木曜日『ガーリックチキンステーキ＆ポテトコロッケ』500円
日替りランチ・土曜日『ハンバーグ＆白身フライ』500円
ボリューム満点ランチ〜『すたみなチキン南蛮丼（小うどん付）』878円
日曜・祝日も利用可能な「ボリューム満点ランチ」にも新メニューが登場！丼と麺で、お腹いっぱいになれる大満足メニュー。
カフェプレートランチ・月曜『白身魚フライと豚焼きしゃぶ＆蒸し鶏サラダ』700円
週の始めの月曜日のランチは、豚肉と蒸し鶏でたんぱく質とビタミンチャージして、1週間を元気にスタート。
■新キッズメニュー
『Joy濃厚カルボナーラ（ドリンクバー・スープバー・おもちゃ付）』955円
キッズたちも大喜び間違いなしの、クリーミーでコクうまのカルボナーラ。
※価格は全て税込
