（ＣＮＮ）米カリフォルニア州の元知事アーノルド・シュワルツェネッガー氏は２４日、トランプ大統領の国連総会での発言を批判した。トランプ氏は気候変動に関する科学的コンセンサスは「詐欺」であり、「世界に対して行われた最大の詐欺行為」だと主張していた。

シュワルツェネッガー氏はＣＮＮの独占インタビューで、「まあ、彼がそう言ったことに驚きはない」と明かした。

トランプ氏とは２０１６年の大統領選出馬以前から親しい間柄だったと、シュワルツェネッガー氏は述べた。当時トランプ氏から自身の選挙運動への支持を求められた際、シュワルツェネッガー氏は支持を検討した。しかし、最終的にはトランプ氏の気候変動問題に対する考え方を理由に断ったという。

「結局のところ、彼は気候変動を全く信じていなかった」「だから私は、『わかった、じゃあ彼のチームには入れない』と心の中で思った」（シュワルツェネッガー氏）

シュワルツェネッガー氏は、英国のトニー・ブレア元首相とともに臨んだ今回のインタビューで気候変動対策への強い決意を強調。米国民は大統領の支援がなくてもこの問題で主導権を握れると述べた。

「汚染を減らすために、そして人々が亡くなることを防ぐために、何かをしなければならないと強く信じている」とシュワルツェネッガー氏。大統領が異なる見解を持っているからといって現在の取り組みを止めるべきではないと訴えた。

世界保健機関（ＷＨＯ）は、気候変動によって２０３０年から５０年の間に年間２５万人の死者が出ると推定している。

シュワルツェネッガー氏の気候イニシアチブとブレア氏のグローバル・チェンジ研究所はこのほど、ニューヨークで気候問題関連の集会を共催した。

シュワルツェネッガー氏は、これらの問題を国民に伝える方法を変えることが重要だと述べた。例えば、「気候変動」について話すのではなく、「汚染との闘い」について議論すべきだと述べた。

シュワルツェネッガー氏はかねてトランプ氏を公然と批判しており、２１年１月６日の連邦議会議事堂襲撃事件を巡ってはトランプ氏の行動を非難した。２４年の大統領選では民主党候補のカマラ・ハリス氏を支持していた。