【特集】「フォールアウト」「メタギア」「サイバーパンク」「マイクラ」グッズ販売中！ インフォレンズ物販をフォトレポート【TGS2025】
【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ（千葉市美浜区） 【東京ゲームショウ2025：インフォレンズ物販ブース】 ブース番号：【Hall9】W-104
(C)2025 Electronic Arts Inc. Battlefield is a trademark of Electronic Arts Inc. (C)Konami Digital Entertainment M & (C) Mojang AB. (C)2025 TARSIER STUDIOS AB
インフォレンズは、9月25日より開催のイベント「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」にてBethesdaと共同で物販ブースを【Hall9】W-104に出展している。
本稿では、同ブースのフォトレポートをお届けする。インフォレンズの物販ブースでは、「Fallout」シリーズや「メタルギア」シリーズ、「サイバーパンク」に「Battlefield 6」のグッズも展開されている。なお、会場では定番のグッズに加え、「TGS2025」先行販売グッズも販売されている。
なお、「Fallout」グッズを5,000円以上購入すると限定のトートバッグがもらえるほか、同社のスマートフォンアプリに登録することで会計から500円引きとなるキャンペーンに加え、ワゴンセールも実施されている。
