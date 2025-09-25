Aoooが、3カ月連続リリース第3弾の新曲「CRAZZZY」を9月30日(火)に配信リリースすることを発表した。

本作は、本作はツミキ（Dr）が作詞・作曲した楽曲で、退屈な愛や不条理を、皮肉と情熱込めて軽快に歌い上げている。楽曲は現在開催中のライブツアー＜Aooo Live Tour “BAKUBAKU”＞でも披露されており、リリース前にもかかわらず会場が一体となり大きな盛り上がりを見せた。新曲3ヶ月連続配信リリースは「Yankeee」「Geeek」に続く本作がラストとなる。

Aoooは12月6日(土)に東京ガーデンシアターにて自身最大規模となるワンマンライブ＜Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”＞を開催する。このライブは彼らの全楽曲を披露し、”Aoooの今”をすべて放出する特別な公演になるとのことだ。現在チケットの最速抽選申し込み受付中となっており、期間は10月5日(日)23:59まで。

◾️デジタルシングル「CRAZZZY」 2025年9月30日（火）リリース

Apple Music Pre-add／Spotify Pre-save https://aooo.lnk.to/CRAZZZY_PAPS ◆「Yankeee」

◾️配信情報 ◆「Geeek」（Lyrics：石野理子 / Music：やまもとひかる）

配信URL：https://aooo.lnk.to/Geeek ◆「Yankeee」（Lyrics / Music：すりぃ）

◾️＜Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”＞ 日程：2025年12月6日（土）開場 : 16:00／ 開演 :17:00

会場：東京ガーデンシアター ◆チケット情報

料金：全席指定 8,800円（税込）

お1人様 4枚まで／WEB受付のみ／紙・電子チケット選択可 オフィシャル先行（ローソンチケット）：https://l-tike.com/aooo/

2025年9月16日（火）21:00〜10月5日（日）23:59

※6歳以上有料

※未就学児童入場不可

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。

※出演アーティストの撮影・録画・録音等はいかなる場合も禁止致します。携帯電話による撮影・録音も一切禁止致します。

※営利目的の転売禁止 ◆お問い合わせ

SMLライブクリエイティブ：https://sonymusic-lcg.com/contact/

主催・企画：ソニー・ミュージックエンタテインメント／Echoes

制作：SMLライブクリエイティブ

◾️＜Aooo Live Tour “BAKUBAKU”＞ ※終了公演は省略 北海道・札幌cube garden

2025年9月26日（金）開場 18:30 / 開演 19:00 宮城・仙台Rensa

2025年10月3日（金）開場 18:15 / 開演 19:00 ◆チケット情報

料金：スタンディング \5,500（税込）※ドリンク代別途 ▼一般発売

受付期間：8月9日（土）12:00〜

https://l-tike.com/aooo/ ※未就学児童入場不可、小学生以上チケット必要

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。

※出演アーティストの撮影・録画・録音等はいかなる場合も禁止致します。

携帯電話による撮影・録音も一切禁止致します。

※営利目的の転売禁止