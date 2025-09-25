インスタグラムで生観戦報告

連日熱戦が繰り広げられている大相撲秋場所（東京・両国国技館）。中日（8日目）の客席には、女優・奥菜恵の姿が。「目の前で観るお相撲は想像以上に迫力があって痺れました」と、初の生観戦を報告している。

金髪姿で黒ジャケットを纏い客席に紛れていた奥菜。Vサインを作り笑顔で納まった1枚が添えられたインスタグラムで「大相撲9月場所！！！ こんなにお相撲が好きなのに、昨日は初めての両国国技館。お相撲さんをたくさん観ることができてテンションがおかしなことになりました」と報告している。

「ギャーギャー叫び過ぎた後は、高田川部屋のちゃんこへ 左から高田川部屋の湘南乃海関、白鷹山関、竜電関、輝関」とつづって、力士4人と並んだ姿もアップ。「目の前で観るお相撲は想像以上に迫力があって痺れました。お相撲、最高。毎日観に行きたい」と満喫したようだった。

コメント欄には、「こりゃ最高の贅沢ですね〜」「力士の方々はやっぱりおおきいですね！」「それにしてもお綺麗です」「恵さんもいらっしゃったんですね」「恵さん素敵」といった声が書き込まれ、相撲観戦にフォロワーからは「意外な一面！」「相撲好きなんですね」との反応も寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）