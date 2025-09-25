KISS OF LIFE、JAPAN 1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』で日本デビュー
KISS OF LIFEが、11月5日にJAPAN 1st Mini Album『TOKYO MISSION START』で日本デビューすることを発表した。
KISS OF LIFEは 2023年7月に韓国でデビューしたガールズグループ。ジュリー、ナッティ、ベル、ハヌルによる多国籍グループで、スキルと音楽性の高さで日本でも注目を集める。日本デビューに先駆けてリーダーのJULIEによる個人映像も公開され、今後他メンバーの個人映像も公開予定だ。
『TOKYO MISSION START』というアルバムタイトルには、日本活動を開始するKISS OF LIFEの力強い決意や熱意が感じられる。このCDは8枚のトレーディングカードがセットされたTYPE-AとTYPE-B、トレカケース付きのCMS盤、通常盤の全4形態でリリースされる。
またこのミニアルバムの発売を記念して12月27日(土)・28日(日)の2日間、東京にてリリースイベントの開催も決定。リリースイベントではサイン会や、メンバーと2ショット写真撮影などが予定され、KISSY（ファンダム名）と交流する機会も設けられた。
本作を引っ提げての日本ツアー＜KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]＞の開催も決定。こちらは福岡サンパレス公演を皮切りに、大阪グランキューブ、東京ガーデンシアターで開催される。詳細は追って発表となる。
＜KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]＞
2025年12月10日（水）福岡・福岡サンパレス
2025年12月11日（木）大阪・グランキューブ大阪
2025年12月12日（金）大阪・グランキューブ大阪
2025年12月16日（火）東京・東京ガーデンシアター
JAPAN 1st Mini Album『TOKYO MISSION START』
2025年11月5日発売
【CD】 ※全形態共通
全6曲収録予定
■TYPE-A 【CD＋CARD】
COCP-42600
3300円(税込)
TYPE-A限定トレーディングカード８枚ランダム封入(メッセージ入り・ソロ全12種)
スリーブケース仕様
※初回生産分のみ、特典応募シリアルナンバー1枚封⼊
■TYPE-B 【CD＋CARD】
COCP-42601
3300円(税込)
TYPE-B限定トレーディングカード8枚ランダム封入(メッセージ入り・ソロ全12種)
スリーブケース仕様
※初回生産分のみ、特典応募シリアルナンバー1枚封⼊
■通常盤 【CD only】
COCP-42602 2200円(税込)
※初回生産分のみ、特典応募シリアルナンバー1枚封⼊、トレーディングカード1枚ランダム封入(ユニット全12種)
■CMS盤 【CD＋GOODS】 ※数量限定販売
CEG-115 4400円(税込)
トレカケース
クリアトレカ２枚ランダム封入(集合全4種）
BOX仕様
特典応募シリアルナンバー1枚封⼊
リリースイベント情報
＜オフラインイベント＞
■2025年12月27日(土)＠東京・KFC HALL
・メンバー全員プレミアムサイン会
・メンバー全員フォトカードお渡し会
■2025年12月28日(日)＠東京・KFC HALL
・メンバー個別2ショット撮影会
・メンバー個別サイン会
・メンバー個別動画撮影可能ハイタッチ会
・ユニットフォトカードサイン会
＜オンラインイベント＞
■2025年12 月27日(土)
・メンバー個別オンライントーク会
■特典応募シリアルナンバーについての詳細はこちら
https://columbia.jp/artist-info/kissoflife/info/91464.html
【チェーン別先着購入特典】
▼タワーレコード (オンライン含む)
フォトカード (全4種ランダム1種）
▼HMV (オンライン含む)
フォトカード (全4種ランダム1種）
▼楽天ブックス
缶バッジ (全4種ランダム1種）
▼Amazon.co.jp
メガジャケ (ご購入いただいたCD形態と同一絵柄）
▼Neowing (CDJAPAN)
スマホサイズブロマイド (全4種ランダム1種）
▼コロムビアミュージックショップ
【単品購入】 スマホサイズステッカー (全4種ランダム1種）
【４形態セット購入】 チェキ風ブロマイド (4枚セット）
▼その他一般店・ECサイト
B2告知ポスター
■チェーン別先着購入特典についての詳細はこちら
https://columbia.jp/artist-info/kissoflife/info/91465.html
