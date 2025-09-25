KISS OF LIFEが、11月5日にJAPAN 1st Mini Album『TOKYO MISSION START』で日本デビューすることを発表した。

KISS OF LIFEは 2023年7月に韓国でデビューしたガールズグループ。ジュリー、ナッティ、ベル、ハヌルによる多国籍グループで、スキルと音楽性の高さで日本でも注目を集める。日本デビューに先駆けてリーダーのJULIEによる個人映像も公開され、今後他メンバーの個人映像も公開予定だ。

『TOKYO MISSION START』というアルバムタイトルには、日本活動を開始するKISS OF LIFEの力強い決意や熱意が感じられる。このCDは8枚のトレーディングカードがセットされたTYPE-AとTYPE-B、トレカケース付きのCMS盤、通常盤の全4形態でリリースされる。

またこのミニアルバムの発売を記念して12月27日(土)・28日(日)の2日間、東京にてリリースイベントの開催も決定。リリースイベントではサイン会や、メンバーと2ショット写真撮影などが予定され、KISSY（ファンダム名）と交流する機会も設けられた。

本作を引っ提げての日本ツアー＜KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]＞の開催も決定。こちらは福岡サンパレス公演を皮切りに、大阪グランキューブ、東京ガーデンシアターで開催される。詳細は追って発表となる。

＜KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]＞

2025年12月10日（水）福岡・福岡サンパレス

2025年12月11日（木）大阪・グランキューブ大阪

2025年12月12日（金）大阪・グランキューブ大阪

2025年12月16日（火）東京・東京ガーデンシアター

JAPAN 1st Mini Album『TOKYO MISSION START』

2025年11月5日発売 【CD】 ※全形態共通

全6曲収録予定 ■TYPE-A 【CD＋CARD】

COCP-42600

3300円(税込)

TYPE-A限定トレーディングカード８枚ランダム封入(メッセージ入り・ソロ全12種)

スリーブケース仕様

※初回生産分のみ、特典応募シリアルナンバー1枚封⼊ ■TYPE-B 【CD＋CARD】

COCP-42601

3300円(税込)

TYPE-B限定トレーディングカード8枚ランダム封入(メッセージ入り・ソロ全12種)

スリーブケース仕様

※初回生産分のみ、特典応募シリアルナンバー1枚封⼊ ■通常盤 【CD only】

COCP-42602 2200円(税込)

※初回生産分のみ、特典応募シリアルナンバー1枚封⼊、トレーディングカード1枚ランダム封入(ユニット全12種) ■CMS盤 【CD＋GOODS】 ※数量限定販売

CEG-115 4400円(税込)

トレカケース

クリアトレカ２枚ランダム封入(集合全4種）

BOX仕様

特典応募シリアルナンバー1枚封⼊

リリースイベント情報

＜オフラインイベント＞

■2025年12月27日(土)＠東京・KFC HALL

・メンバー全員プレミアムサイン会

・メンバー全員フォトカードお渡し会 ■2025年12月28日(日)＠東京・KFC HALL

・メンバー個別2ショット撮影会

・メンバー個別サイン会

・メンバー個別動画撮影可能ハイタッチ会

・ユニットフォトカードサイン会 ＜オンラインイベント＞

■2025年12 月27日(土)

・メンバー個別オンライントーク会 ■特典応募シリアルナンバーについての詳細はこちら

https://columbia.jp/artist-info/kissoflife/info/91464.html 【チェーン別先着購入特典】

▼タワーレコード (オンライン含む)

フォトカード (全4種ランダム1種） ▼HMV (オンライン含む)

フォトカード (全4種ランダム1種） ▼楽天ブックス

缶バッジ (全4種ランダム1種） ▼Amazon.co.jp

メガジャケ (ご購入いただいたCD形態と同一絵柄） ▼Neowing (CDJAPAN)

スマホサイズブロマイド (全4種ランダム1種） ▼コロムビアミュージックショップ

【単品購入】 スマホサイズステッカー (全4種ランダム1種）

【４形態セット購入】 チェキ風ブロマイド (4枚セット） ▼その他一般店・ECサイト

B2告知ポスター ■チェーン別先着購入特典についての詳細はこちら

https://columbia.jp/artist-info/kissoflife/info/91465.html

関連リンク