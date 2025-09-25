フジ榎並大二郎アナ、第2子誕生を報告 妻は有村実樹
【モデルプレス＝2025/09/25】フジテレビの榎並大二郎アナウンサーが9月25日、自身のInstagramを更新。第2子となる女児の誕生を報告した。
【写真】フジ榎並大二郎アナ、家族4人のショット
榎並アナは、「この度、第二子となる女の子が誕生しました。母子ともに健康です」と報告。「家族で手を取り合いながら、この命を大切に育んでまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけている。
榎並アナは2016年2月に10年交際していたモデルの有村実樹と結婚。2021年8月に第1子男児の誕生を報告。2025年4月に有村が第2子を妊娠したことを発表した。（modelpress編集部）
