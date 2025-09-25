本当に旨いラーメンだけを紹介し続け、今年で26年目に突入する「TRYラーメン大賞」。その受賞店を巡るドライブ旅の第5回は、東関東自動車道で千葉の名店を訪ねます。

鶏白湯ラーメンのレジェンドを巡る！

東関東自動車道（水戸線）は、千葉県市川市を起点に、千葉市から内陸方面を通り茨城県へと続く高速道路だ。今回の旅では、市川市から千葉市稲毛区を経由して成田市へ向かう、千葉の名店を巡るコースを紹介する。

まずは、起点である市川市の『あけどや』で洗練された味噌ラーメンを堪能する。続いて千葉県道6号を走り、個性的な店が点在する激戦区、行徳エリアへ向かおう。『小むろ』では、シルキーな自家製麺が魅力の塩ラーメンと絶品ワンタンを堪能したい。

そして鶏白湯（とりぱいたん）のTRY常連店『バリバリジョニー』では、滋味深い一杯をいただく。次に、東関東自動車道に入り、湾岸沿いを通りながら稲毛へ。鶏白湯ジャンルで一位受賞の経歴を持つ『蔭山樓（かげやまろう）』の創業者による新店『笹本爲次郎商店』では、クリーミーかつ濃厚な一杯が楽しめる。

旅の終点・成田には、TRY名店部門鶏白湯で5連覇を達成し、見事殿堂入りを果たした『福一』が待っている。鶏白湯好きならずとも一度は巡って、進化を続ける千葉ラーメンの底力を味わってほしい。

名店部門みそ受賞『ら〜麺 あけどや』＠市川

仙台味噌など5種の味噌と数十種の野菜や果物を合わせ、動物×魚介のスープとブレンドした濃厚でまろやかな一杯。隠し味のマスカルポーネチーズや柚子生姜も効果的！

味噌ら〜麺950円

『ら〜麺 あけどや』味噌ら〜麺950円

店主：夏目 亘さん

店主：夏目 亘さん「濃厚でクリーミーな味噌ラーメンのほか限定も好評です！」

［住所］千葉県市川市市川南1-2-22

［営業時間］11:30〜14:50、18:00〜21:30 土・日・祝11:30〜14:40、18:00〜21:00（売り切れ次第終了）

［休日］月

［駐車場］なし

名店部門しお受賞『支那ソバ 小むろ』＠行徳

しなやかでコシのある自家製の細麺に、鶏ガラやゲンコツ、たっぷりの煮干しや節などの乾物類で採ったスープを合わせる。ワンタンも最高峰の出来。

ワンタンメン（塩）1150円

『支那ソバ 小むろ』ワンタンメン（塩）1150円

店主：小室晋介さん

店主：小室晋介さん「スッキリとクリア、余韻が感じられる味わいが目標です」

［住所］千葉県市川市末広1-18-13 SATOMI 四番館

［営業時間］10:00〜16:00（材料がなくなり次第終了）

［休日］火

［駐車場］なし

名店部門鶏白湯受賞『らー麺屋 バリバリジョニー』＠行徳

鶏の力強く分厚い旨みが凝縮された鶏白湯ラーメン。名古屋コーチンなどの地鶏、軍鶏のガラを丁寧に炊き、軽快な後口のスープを実現した。麺はスープによく絡む手揉み麺を使用。

バリシオラーメン1000円

『らー麺屋 バリバリジョニー』バリシオラーメン1000円

［住所］千葉県市川市湊新田2-9-10

［営業時間］営11:00〜14:30、18:00〜20:00 ※材料切れの場合早じまいあり

［休日］木（祝は営業）

［駐車場］なし

新店部門オリジナル受賞『鶏白湯らぁめん 笹本爲次郎商店（ささもとためじろうしょうてん）』＠稲毛

『蔭山樓』の元・総料理長の蔭山氏による新業態。手羽先を8時間炊いたスープを、提供直前にブレンダーで撹拌するため、柔らかな口当たりに。ワンタンや焼餃子も絶品だ。

鶏白湯らぁめん（塩）1000円

『鶏白湯らぁめん 笹本爲次郎商店（ささもとためじろうしょうてん）』鶏白湯らぁめん（塩）1000円

［住所］千葉県千葉市稲毛区小仲台1-6-21

［営業時間］11:00〜14:30L.O. 、18:00〜21:30L.O.

［休日］水

［駐車場］なし

TRY名店部門の殿堂入り『麺や 福一』＠成田

2021年に「TRY名店部門の殿堂」入りを果たした鶏白湯のレジェンド。地鶏と水で炊き上げたポタージュのようなスープは、鶏の旨みの塊。限定メニューも見逃せない。

塩らぁめん1030円

『麺や 福一』塩らぁめん1030円

店主：石曽根知宏さん

店主：石曽根知宏さん「鶏白湯を磨きつつ息子と二人で新作にも挑戦中！」

［住所］千葉県成田市花崎町846-15

［営業時間］営11:30〜14:00、18:00〜21:00（L.O. 20:30） 土・日・祝11:30〜14:00

［休日］不定

［駐車場］2台

撮影／関根則夫、中橋正治 文／萩原はるな

TRYラーメン大賞全国版は2025年9月26日に発売！

「TokyoRamenoftheYear」の略称。『TRYラーメン大賞全国版 〜注目の新店19軒＆初登場の実力店52軒〜』（講談社ビーシー／講談社）が2025年9月26日に新発売！『第25回業界最高権威TRYラーメン大賞2024-2025』は大好評発売中。

26年の歴史を誇るラーメン業界最高権威の「TRYラーメン大賞」。通常は、東京、神奈川、千葉、埼玉のお店を紹介していますが、本書はそれ以外の北海道から沖縄までのラーメンを86杯ご紹介する「全国版」です。本書は2022年、2024年に次ぐ第3弾。今回も審査員がホントにおいしい店を選出。

7名のTRY審査員がオススメしたいお店10軒+注目の新店をセレクト。ジャンル・地域に配慮した上で選出をし、これまで紹介していない“初登場”店を52軒ご紹介します。そのラインナップは審査員をして 「この店は知らなかった」というほど、隠れた名店が多数掲載されています。

まだ見ぬニッポンのラーメンが、ここにあります。完全保存版の一冊、ぜひお手にとってご覧ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「国道20号沿線でラーメンの名店5選！ TRYラーメン大賞の新店大賞・総合1位になった店も」では、国道20号沿線でラーメンの名店5選をクルマで巡ります。

【画像】これが千葉の名店5軒、自慢の逸品ラーメン（11枚）