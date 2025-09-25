キンプリ永瀬廉、FANTASTICS八木勇征との交流告白「年始に大吾とかも含め一緒に」
【モデルプレス＝2025/09/25】King ＆ Princeの永瀬廉が24日深夜放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。FANTASTICSの八木勇征とのエピソードを明かした。
【写真】キンプリ永瀬＆ファンタ八木の共演
この日はリスナーから、八木が雑誌で永瀬の話をしていたという情報が届いた。八木は「廉はめちゃくちゃ真面目。お互いに誘っているけどなかなかタイミングが合わず遊びに行けていない」と話していたという。永瀬は「勇征、タイミング本当に合わないんですよね」と口にし「誘ってくれるタイミングが当日の夜やったりするので。明日早いし、家帰ってきて風呂も入ってもうてる、みたいな。そういうのでなかなか時間も遅かったり、っていうのがあったり」と明かした。
永瀬は「でも年始に（西畑）大吾とかも含め一緒に遊んでるんで！」となにわ男子の西畑大吾も含めて遊んだと告白。さらに永瀬は「勇征に連れて行ってもらったあの焼肉、行きたいな、と思います。二人で飯食いに行ったんですけど、あそこうまかった」とも振り返った。
また、リスナーの母は八木と永瀬の見分けがつかないと言っているそう。八木と似ていると言われることはあるかと聞かれると、永瀬は「似てないしね、絶対！」とキッパリ。「今センター分けにしてて、勇征もセンター分け多いからそれでっていうのもあるかもしれないですけど、似てないっすね」と答えていた。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1855120886153769250
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
