戸田恵梨香、膝上ミニで圧巻美脚輝く 気品溢れるGUCCIコーデに「美しすぎる」「すべてが憧れ」の声
【モデルプレス＝2025/09/25】女優の戸田恵梨香が25日、自身のInstagramを更新。膝上丈のミニスカート姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】戸田恵梨香、圧巻美脚スラリの足組みショット
高級ブランド「GUCCI」のブランドアンバサダーを務める戸田は、イタリア・ミラノのミラノ・ファッションウィーク初日に行われた同ブランドの短編映画「The Tiger」上映会に出席。スカーフを頭に巻き、膝上丈のスカートを着用した姿で、スラリとした美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「上品」「すべてが憧れ」「スタイル抜群」「大人っぽい」「美人さん」「絵になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆戸田恵梨香、膝上ミニで圧巻美脚披露
