ヨンア、圧巻美脚ライン際立つ写真公開「脚長すぎる」「自然体で素敵」の声
【モデルプレス＝2025/09/25】モデルのヨンアが24日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つ日常の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】ヨンア、美脚際立つ姿で犬の散歩
ヨンアは「最近のいろいろ 忙しい中でも、好きな人に会えるのが元気の源」と近況を報告。愛犬と散歩する様子や友人との集合写真を載せており、特にグリーンのボーダートップスにベージュのピラティスウェアを合わせたコーディネートで犬の散歩をする姿では、長い美しい脚のラインが印象的に写っている。
この投稿に、ファンからは「脚長すぎる」「オーラすごい」「スタイル抜群」「自然体で素敵」「秋コーデも参考になる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ヨンア、美脚ラインが印象的なお出かけショット披露
