辻希美の長女・希空、雑誌撮影のオフショットでオーラ全開 父・杉浦太陽も「いいね！」
元モーニング娘。辻希美、俳優・杉浦太陽の長女・希空が25日までにインスタグラムを更新。近影を披露した。
【写真】辻希美の長女・希空、雑誌撮影のオフショットでオーラ全開 可愛すぎる姿の数々（8枚）
今年1月から放送されたABEMAの恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』にも出演し話題を呼んだ希空。7月23日には「今年初プール ネイル夏仕様にした」と、ピンク色の水着姿を投稿し注目を集めた。
17日に発売された女性向けファッション雑誌「LARME」2025年秋号にも登場。今回は「おふしょっと」とつづり、可愛らしい衣装に身を包んだ撮影の様子を投稿した。様々な表情やポーズで魅せ、ファンや父・杉浦太陽からは「いいね！」が贈られている。
■希空
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっていた。
引用：「希空」インスタグラム（@noa._.1126_）
【写真】辻希美の長女・希空、雑誌撮影のオフショットでオーラ全開 可愛すぎる姿の数々（8枚）
今年1月から放送されたABEMAの恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』にも出演し話題を呼んだ希空。7月23日には「今年初プール ネイル夏仕様にした」と、ピンク色の水着姿を投稿し注目を集めた。
17日に発売された女性向けファッション雑誌「LARME」2025年秋号にも登場。今回は「おふしょっと」とつづり、可愛らしい衣装に身を包んだ撮影の様子を投稿した。様々な表情やポーズで魅せ、ファンや父・杉浦太陽からは「いいね！」が贈られている。
■希空
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっていた。
引用：「希空」インスタグラム（@noa._.1126_）