岡副麻希、引き締まった美ボディ際立つランウェア姿に反響「凄く綺麗」「似合いますね」
フリーアナウンサーの岡副麻希が24日にインスタグラムを更新。イベントのオフショットでランウェア姿を披露し、ファンから称賛の声が寄せられた。
【別カット】岡副麻希、カメラ目線で弾ける笑顔（ほか3枚）
岡副は「RUN TOKYOファイナルのイベントMCを務めさせていただきました！」とコメントを添えて投稿。複数公開された写真や動画には、ランウェアを着こなした岡副が笑顔を見せる姿が収められている。
昨年5月に第1子を出産した彼女は「出産してから今まで、基本的には夫がいるタイミングでしか仕事をしたことがなかったのですがこの日は初めて出張中でのチャレンジ！」と明かし、「側から見たらほんの小さな一歩。私にとっては勇気のいる一歩でした」と心境をつづった。
さらに「だけど実際には心配無用。数ヶ月前まで何かとおっぱいおっぱいだった娘も私が思っている以上に成長してるんですね 私も負けてられない」と母としての思いを語っている。
スタイル抜群のランウェア姿を披露した投稿には、「凄いかわいい 凄く綺麗 抜群」「スポーティな感じが似合いますね」「笑顔がとても可愛いです」といったコメントが相次いでいる。
■岡副麻希（おかぞえ まき）
1992年7月29日生まれ。大阪府出身。大学在学中の2014年から『めざましテレビ アクア』（フジテレビ系）にキャスターとして出演。以降様々な情報番組、スポーツ番組に出演。プライベートでは2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥との結婚を発表。2024年5月には第1子となる女児を出産したことを報告した。
引用：「岡副麻希」インスタグラム（@maki_okazoe_official）
