堀田茜、美しい花嫁ドレス姿を披露 出川哲朗との2ショットに「お父さんにしか見えん」
女優でタレントの堀田茜が24日までにインスタグラムを更新。ドレス姿や出川哲朗との2ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】ブーケを持って微笑む堀田茜（ほか6枚）
堀田が投稿したのは21日に放送された『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）のオフショット。複数公開されている写真には、ドレス姿でブーケを持つ堀田とタキシードを着た出川哲朗の2ショットや、堀田のソロショットが収められている。
堀田のドレス姿にファンから「ちょっとちょっと！綺麗過ぎます」「ドレス姿凄く素敵です」などの声が集まる一方、タキシードを着た出川にも「お父さんにしか見えん」「出川パパ幸せですね」といったコメントが集まっている。
■堀田茜（ほった あかね）
1992年10月26日生まれ。東京都出身。2009年、第12回全日本国民的美少女コンテストの本選に出場。2013年4月『ZIP！』（日本テレビ系）に出演すると、翌年には雑誌『CanCam』（小学館）の専属モデルに。その後、タレントやモデルとしての活動と並行して、女優業にも進出。2019年公開の映画『ダウト〜嘘つきオトコは誰?〜』で映画初主演。2023年には『私と夫と夫の彼氏』（テレビ東京系）で、地上波連続ドラマ単独初主演。2024年4月にはインスタグラムで一般男性との結婚を発表した。
引用：「堀田茜」インスタグラム（@akanehotta）
