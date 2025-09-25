西村歩乃果が、9月22日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

西村歩乃果©光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

「週刊FLASH」9月22日発売号©光文社/週刊FLASH

アイドルを経て、現在は女優やモデル、YouTubeを中心に活躍中の西村歩乃果が「FLASH」に登場。7ページにわたるグラビアで「同棲感」をテーマに、近い距離感で彼女の魅力に迫っている。

インタビューではアイドル時代はNGにしていた「演技の仕事」に挑戦した理由、これからの展望を語っている。

西村歩乃果 プロフィール

にしむら・ほのか

30歳。1月28日生まれ。神奈川県出身。T153

ラストアイドル卒業後は『オオカミちゃんには騙されない』（Netflix）出演やYouTubeでの活動で話題を集める。現在はゲーミングチーム「UNLIMIT」の一員としても活躍中。そのほか最新情報は、公式X（@hoooonoka0128）、公式Instagram（@honoka.n28）をチェック。

FLASHデジタル写真集『Continue Life』がkokode digitalほか各電子書店で発売中。

「週刊FLASH」9月22日発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：550円（税込み／9月22日（月）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

