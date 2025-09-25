２５日にＴＢＳ系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（水曜・後１０時）が放送され、仕掛け人を務めた４５歳にネットが沸いた。

「ツッコミ芸人、日常生活でも常にツッコミのスイッチ入ってる説」の第３弾検証が行われた。トップバッターは「東京ホテイソン」たける。ツッコミポイントが１０点用意された。ケータリングに、わかめご飯のおにぎり１種類のみが大量に置かれていたり、観覧に訪れた女子高生がハンディではなく家庭用の扇風機を持っているなど、あからさまにおかしな状況で、たけるはさすがのツッコミ力で制覇していった。

しかし、唯一気が付かなかったツッコミが。番組スタッフに扮してピンマイクをたけるの胸元につけたり、別のシーンでは喫茶店で働いている、黒髪美人な女性…。この正体は、全身タイツに「ヌーブラヤッホー」などのネタで人気となったお笑いコンビ「モエヤン」の池辺愛。一日中近くにいたが、たけるは気が付かなかった。

池辺の“ネタばらし”の時、たけるは「モエヤン！？分かるわけないだろ！」とびっくり。池辺はうれしそうに「ヤッホー！」と叫ぶと、たけるは「ヤッホーじゃねえよ！」とツッコんだ。

ネットは「えっ！？モエヤン池辺さん！？ｗｗｗ」「急なモエヤン池辺に驚く」「久々に見たような」「５億年ぶりに見たわ」「美人だな」と驚いた。また「芸人から政治家に転身したモエヤン池辺さんだ」「水曜日のダウンタウンで、モエヤンが再結成してたことを知る」「モエヤンいつの間にか再結成してたのか」「久々すぎる」と笑った。